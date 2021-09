Teaser của aespa một lần nữa lại bị so sánh với BLACKPINK: Lần này netizen Hàn sẽ có phản ứng ra sao?

Mới đây trên diễn đàn mạng Hàn Quốc, một Knet đã tiếp tục có bài đăng cho rằng bộ ảnh teaser 'Hallucination Quest' của aespa có sự tương đồng về concept với BLACKPINK trong loạt ảnh concept 'How You Like That'. Chủ bài đăng này cho rằng sở dĩ có sự tương đồng ở đây là vì aespa cũng sử dụng phông nền xanh, cũng có concept 'the end of the century' (sự chấm dứt của một thế kỷ) và bầu không khí cũng tương tự BLACKPINK.

Loạt ảnh 'Hallucination Quest' của aespa...

... Bị cho là lấy ý tưởng từ concept và vibe của BLACKPINK thời 'How You Like That'

Trước đây cũng có nhiều lần aespa gây tranh cãi vì bị cho rằng đang đi theo concept của BLACKPINK, thậm chí còn được SM gián tiếp công nhận là 'the new BLACKPINK'. Gần đây nhất, nhiều netizen cũng từng cho rằng hình tượng mới của aespa khi trình diễn live tại 'INK Concert 2021' cũng gợi nhớ đến BLACKPINK thời 'Kill This Love' với outfit techwear do cùng một stylist thiết kế.