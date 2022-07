Teaser ca khúc mới của Jack như phim hành động

Tối ngày 15/7, Jack đã tung ra teaser chính thức của MV Ngôi Sao Cô Đơn. Với 35 giây, nam ca sĩ tiếp tục khiến khán giả phấn khích và hồi hộp khi đưa vào những tình tiết hấp dẫn.

