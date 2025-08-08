'Tể tướng Lưu Gù' từng bị đưa vào 'danh sách đen' và cuộc sống ẩn dật tuổi U80

Lý Bảo Điền sinh năm 1946 tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ngay từ nhỏ, ông bộc lộ đam mê nghệ thuật và gia nhập đoàn tạp kỹ khi mới 14 tuổi. Năm 1978, ở tuổi 32, ông thi đỗ và theo học khoa Đạo diễn tại Học viện Hý kịch Trung ương - cái nôi đào tạo những ngôi sao lớn của sân khấu, điện ảnh Hoa ngữ.

Với khán giả Việt Nam, cái tên “Tể tướng Lưu Gù” không hề xa lạ.

Năm 1983, Lý Bảo Điền bắt đầu bước chân vào điện ảnh với vai diễn đầu tay trong phim Xông Pha Giang Hồ. Dáng người nhỏ thó, gương mặt không điển trai, nhưng ông có lối diễn xuất nội lực và chiều sâu tâm lý, dễ dàng hóa thân vào mọi loại vai – từ giang hồ, nông dân chất phác, thần y đại tài đến vị quan thanh liêm.

Trước khi nổi đình nổi đám với truyền hình, Lý Bảo Điền từng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh rộng với các phim như Tình Người Ma, Cúc Đậu, Người Trung Quốc, Hội Tam Hoàng Thượng Hải,… trong đó có nhiều phim hợp tác cùng đạo diễn lừng danh Trương Nghệ Mưu.

Nổi danh nhờ vai diễn ''Tể tướng Lưu Gù''

Năm 1996, Lý Bảo Điền vụt sáng trở thành biểu tượng truyền hình Trung Quốc nhờ vai Lưu Gù- vị quan chân chất, thông minh, hay chống đối gian thần trong phim Tể tướng Lưu Gù. Đây là vai diễn kinh điển, giúp ông trở thành ngôi sao quốc dân tại nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam.