Taylor Swift và vòng xoáy thành công bất tận

Từ thứ Sáu vừa qua, thế giới âm nhạc, văn hóa và truyền thông dường như chỉ xoay quanh một cái tên: Taylor Swift. Khi The Life of a Showgirl xuất hiện trên các nền tảng streaming, người hâm mộ – và cả những người vốn không quá yêu thích cô – đã đổ xô vào nghe 12 ca khúc mới của “nữ hoàng nhạc pop”. Khi các bản đĩa vật lý được giao tới nhà và bày bán tại cửa hàng, làn sóng mua sắm bùng nổ. Khi bộ phim hậu trường về quá trình sản xuất album được chiếu tại rạp, kết quả cũng không khác.
Không chỉ là cảm giác mỗi dự án mới của Taylor Swift đều tạo ra cơn bão truyền thông và tranh luận, mà con số đã chứng minh hiện tượng này là không thể kiểm soát. Suốt cuối tuần, 12 vị trí đầu trong bảng xếp hạng toàn cầu của Spotify và Apple đều thuộc về các bài hát trong album mới của cô. The Life of a Showgirl trở thành màn ra mắt lớn nhất của Spotify trong năm 2025, vượt xa các đối thủ như Bad Bunny, Lady Gaga hay The Weeknd – với 249,9 triệu lượt phát chỉ trong một ngày. Đây là lần ra mắt lớn thứ hai trong lịch sử nền tảng, chỉ đứng sau chính Taylor với The Tortured Poets Department (314 triệu lượt nghe, với 16 bài). Hai vị trí thứ 3 và thứ 4 cũng thuộc về cô – với Midnights (185 triệu) và 1989 (Taylor’s Version) (176 triệu).
Dù vấp phải những đánh giá trái chiều từ The Guardian, Pitchfork hay Billboard, thành tích thương mại của album vẫn không hề suy giảm. Trong bối cảnh doanh số đĩa vật lý đang lao dốc, Taylor Swift vẫn là một trong số rất ít nghệ sĩ có thể duy trì mức bán vượt mốc một triệu bản.
Theo công ty Nielsen, cô là nghệ sĩ duy nhất từng có tới 8 album đạt doanh số trên một triệu bản ngay tuần đầu. Riêng The Life of a Showgirl đã đạt 2,7 triệu bản chỉ trong ngày đầu tại Mỹ – bao gồm cả bản số và bản vật lý. Điều đó có nghĩa là, chỉ trong 24 giờ (kể cả đơn đặt trước), Taylor Swift đã ghi nhận tuần doanh số cao nhất sự nghiệp, và chỉ còn cách kỷ lục 3,3 triệu bản của 25 (Adele, 2015) đúng 600.000 bản – kỷ lục bán ra trong một tuần lớn nhất kể từ khi hệ thống Luminate bắt đầu thống kê vào năm 1991.
Khoảng cách này tiếp tục bị rút ngắn trong cuối tuần khi The Life of a Showgirl vượt mốc ba triệu bản bán ra, trở thành album đạt con số này nhanh nhất trong lịch sử. Taylor Swift vẫn còn năm ngày nữa để phá vỡ một kỷ lục mới của ngành âm nhạc.
Các phiên bản khác nhau mà cô phát hành dưới dạng đĩa than cũng đang phá kỷ lục doanh số kể từ năm 1991. Chỉ trong ngày đầu, Taylor Swift đã bán ra 1,2 triệu bản – vượt xa kỷ lục chính cô lập năm ngoái với The Tortured Poets Department (859.000 bản trong một tuần). Chưa đầy 24 giờ, con số đã tăng thêm hơn 300.000 bản.
Điểm nhấn của ngày ra mắt còn nằm ở Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl – bộ phim tài liệu ghi lại hậu trường sản xuất album, chỉ công chiếu tại rạp trong ba ngày cuối tuần. Theo Box Office, phim đã thu về 15,8 triệu USD trong ngày đầu tiên tại Mỹ – gấp 5 lần doanh thu của phim đứng thứ hai (Una batalla tras otra của Paul Thomas) và gần 7 lần so với The Smashing Machine do Dwayne “The Rock” Johnson thủ vai. Dự báo của Box Office cho biết bộ phim có thể đạt doanh thu từ 25 đến 30 triệu USD chỉ tính riêng tại Mỹ trong 3 ngày cuối tuần.
Album phòng thu thứ 12 này tiếp tục củng cố vị thế của Taylor Swift như một hiện tượng văn hóa vĩ đại của thời đại, chỉ vài tháng sau khi cô khép lại Eras Tour – chuyến lưu diễn lịch sử gồm 149 đêm trên toàn thế giới trong gần hai năm. Đây là tour diễn đầu tiên trong lịch sử âm nhạc vượt doanh thu 2 tỷ USD, với hơn 10 triệu khán giả. Và dường như, họ vẫn chưa muốn dừng lại.