Taylor Swift và vòng xoáy thành công bất tận

Từ thứ Sáu vừa qua, thế giới âm nhạc, văn hóa và truyền thông dường như chỉ xoay quanh một cái tên: Taylor Swift. Khi The Life of a Showgirl xuất hiện trên các nền tảng streaming, người hâm mộ – và cả những người vốn không quá yêu thích cô – đã đổ xô vào nghe 12 ca khúc mới của “nữ hoàng nhạc pop”. Khi các bản đĩa vật lý được giao tới nhà và bày bán tại cửa hàng, làn sóng mua sắm bùng nổ. Khi bộ phim hậu trường về quá trình sản xuất album được chiếu tại rạp, kết quả cũng không khác.

Không chỉ là cảm giác mỗi dự án mới của Taylor Swift đều tạo ra cơn bão truyền thông và tranh luận, mà con số đã chứng minh hiện tượng này là không thể kiểm soát. Suốt cuối tuần, 12 vị trí đầu trong bảng xếp hạng toàn cầu của Spotify và Apple đều thuộc về các bài hát trong album mới của cô. The Life of a Showgirl trở thành màn ra mắt lớn nhất của Spotify trong năm 2025, vượt xa các đối thủ như Bad Bunny, Lady Gaga hay The Weeknd – với 249,9 triệu lượt phát chỉ trong một ngày. Đây là lần ra mắt lớn thứ hai trong lịch sử nền tảng, chỉ đứng sau chính Taylor với The Tortured Poets Department (314 triệu lượt nghe, với 16 bài). Hai vị trí thứ 3 và thứ 4 cũng thuộc về cô – với Midnights (185 triệu) và 1989 (Taylor’s Version) (176 triệu).

Dù vấp phải những đánh giá trái chiều từ The Guardian, Pitchfork hay Billboard, thành tích thương mại của album vẫn không hề suy giảm. Trong bối cảnh doanh số đĩa vật lý đang lao dốc, Taylor Swift vẫn là một trong số rất ít nghệ sĩ có thể duy trì mức bán vượt mốc một triệu bản.