Taylor Swift tìm mua biệt thự 18 triệu USD sau khi đính hôn

Những ngày qua, mạng xã hội toàn cầu bùng nổ tin ca sĩ Taylor Swift và cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce chính thức thông báo đã đính hôn. Nữ ca sĩ chia sẻ loạt ảnh được bạn trai cầu hôn trong khu vườn đầy hoa, khoảnh khắc cả hai nắm tay, ôm hôn tình cảm. Bài viết được Taylor chú thích hài hước: “Giáo viên tiếng Anh và giáo viên thể dục của bạn sẽ kết hôn”.

Sau hai gần 2 năm yêu, Travis Kelce cầu hôn nữ ca sĩ bằng chiếc nhẫn do anh thiết kế cùng thợ kim hoàn Kindred Lubeck của thương hiệu Artifex Fine Jewelry. Món trang sức được cắt theo kiểu Old Mine brilliant cut mang phong cách cổ điển, gắn viên kim cương lớn ở vị trí trung tâm.

Taylor Swift và Travis Kelce chính thức thông báo đã đính hôn. Ảnh: Instagram

Theo Page Six, khi Taylor Swift và Travis Kelce chuẩn bị về chung một nhà, tổ ấm của cặp đôi là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm. Đầu mùa hè năm nay, hai người được trông thấy dùng bữa trưa tại một quán rượu Pháp sang trọng ở Chagrin Falls, một ngôi làng bình dị gần Cleveland Heights, quê hương của Travis Kelce. Có nhiều nguồn tin cho rằng họ đang tìm nhà trong khu vực này.

Các nguồn tin thân cận cho biết có nhiều đồn đoán rằng cặp đôi đã xem xét một biệt thự trị giá 18 triệu USD ở Hunting Valley, Ohio, Mỹ.

Khu bất động sản rộng lớn này có nhiều tiện ích nhưng điểm nhấn đặc biệt với cặp đôi có lẽ chính là phòng thu âm – nơi Taylor Swift có thể thỏa sức với đam mê âm nhạc. Biệt thự được xây dựng vào năm 2018 và gần như còn nguyên vẹn các hạng mục tiện ích.

Nằm trên khu đất rộng khoảng 260.000m2, dinh thự với 6 phòng ngủ và 13 phòng tắm – do kiến trúc sư Charles Fazio cùng nhà thiết kế nội thất Ari Loar tạo nên – hứa hẹn mang đến cho cặp đôi không gian riêng tư tuyệt đối cùng sự thoải mái.

Các nguồn tin thân cận cho biết có nhiều đồn đoán rằng cặp đôi đã xem xét một biệt thự trị giá 18 triệu USD ở Hunting Valley, Ohio, Mỹ. Ảnh: Page Six/The Young Team

Page Six dẫn hình ảnh từ công ty bất động sản cho thấy, biệt thứ có phòng ăn lớn, hầm rượu, phòng chơi bi-a và một nơi giống như rạp chiếu phim tại gia.

Biệt thự cũng có máy mô phỏng chơi golf, phòng tập gym, phòng xông hơi khô và ướt - những tiện ích phù hợp với cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce. Ngoài ra, biệt thự cũng có khu vực tổ chức tiệc ngoài trời, hồ bơi...

Ngôi nhà được xây dựng giữa một khu vực rừng rậm rạp, mang đến sự riêng tư tuyệt đối cho cặp đôi nổi tiếng. Xung quanh biệt thự có nhiều địa điểm như thác Chagrin, sân bay Cuyahoga...

Taylor Swift và Travis Kelce hẹn hò từ mùa hè 2023. Khi đó, Kelce tiết lộ trên podcast rằng anh từng muốn tặng Taylor một chiếc vòng tay khắc số điện thoại của mình tại concert Eras Tour. Ít lâu sau, Taylor bất ngờ xuất hiện trên khán đài cổ vũ Kelce trong một trận NFL, đánh dấu bước ngoặt công khai mối quan hệ.

Từ tháng 9/2023, họ thường xuyên xuất hiện bên nhau. Taylor nhiều lần có mặt tại sân vận động để cổ vũ bạn trai, trong khi Kelce không ngần ngại bay sang các châu lục khác để ủng hộ tour diễn của Taylor.

Một trong những khoảnh khắc nổi bật nhất là tại Super Bowl 2024. Khi đội Kansas City Chiefs giành chức vô địch, Kelce ôm hôn Taylor ngay trên sân. Hình ảnh này nhanh chóng trở thành biểu tượng của chuyện tình và được chia sẻ rộng rãi.

Taylor Swift, sinh năm 1989, được mệnh danh là “công chúa nhạc đồng quê”. Cô ra mắt từ năm 2006 và nhanh chóng đạt nhiều thành tích. Gần 20 năm hoạt động, Taylor đã giành 14 giải Grammy, 30 giải VMAs và tổ chức hàng loạt tour diễn cháy vé. Theo Forbes, tài sản hiện tại của cô là khoảng 1,6 tỷ USD.

Travis Kelce, cũng sinh năm 1989, là ngôi sao bóng bầu dục Mỹ, hai lần vô địch Super Bowl cùng đội Kansas City Chiefs. Anh giữ nhiều kỷ lục cá nhân tại NFL và được xem là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất ở vị trí tight end. Trước khi hẹn hò Taylor Swift, Kelce từng có mối tình kéo dài 5 năm với người mẫu Kayla Nicole.