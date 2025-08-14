Taylor Swift lột xác với “The Life of a Showgirl”: Tươi vui, bùng nổ và đậm chất pop

Album mới “The Life of a Showgirl” được kỳ vọng sẽ tiếp tục “oanh tạc” các bảng xếp hạng toàn cầu, kế thừa chuỗi thành tích rực rỡ của giọng ca 34 tuổi.

Từ nỗi niềm đến nguồn năng lượng mới

Xuất hiện trong tập đặc biệt của podcast New Heights cùng Travis và Jason Kelce, Taylor Swift cho biết cô đang ở một giai đoạn hoàn toàn khác trong cảm xúc và cách nhìn cuộc sống.

“Nếu Tortured Poets Department là nơi tôi viết vì ca từ và để giải tỏa cảm xúc, thì lần này tôi muốn âm nhạc phản ánh chính cảm giác hiện tại: vui tươi, tràn đầy năng lượng”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Bạn trai cô – ngôi sao Travis Kelce đã được nghe toàn bộ 12 ca khúc và không giấu nổi sự phấn khích: “Đây là 12 bản hit thực thụ. Sôi động, giàu năng lượng và mang trọn tinh thần fun pop hoàn toàn khác với album trước”.

Rạng sáng 14/8 (giờ Việt Nam), website chính thức bất ngờ xuất hiện 4 chiếc bìa album CD deluxe giới hạn. Những phiên bản vật lý này sẽ được mở đặt trước vào ngày 17/8.

Bộ ba huyền thoại tái hợp

Để tạo nên sắc màu pop bùng nổ, Taylor Swift bắt tay cùng hai “phù thủy” âm nhạc Thụy Điển Max Martin và Shellback – bộ đôi từng làm nên loạt hit đình đám như: Blank Space, Shake It Off hay I Knew You Were Trouble.

“Album này sẽ có những giai điệu gây nghiện, lời hát rõ ràng và sắc nét. “The Life of a Showgirl” không chỉ nói về ánh đèn sân khấu, mà còn kể câu chuyện phía sau, nơi ít ai thấy”, Swift bật mí. Album còn có sự góp giọng của Sabrina Carpenter, một giọng ca trẻ đang được săn đón.

Bìa album chính thức của "The Life of a Showgirl".

Dấu ấn sau thương vụ lịch sử

“The Life of a Showgirl” ra mắt ngay sau khi Taylor Swift hoàn tất thương vụ mua lại toàn bộ danh mục thu âm từ Big Machine Records, bao gồm 6 album đầu tay từng thuộc quyền sở hữu của Scooter Braun. Theo tiết lộ hồi tháng 5, nữ ca sĩ đã chi hàng trăm triệu USD cho thương vụ này và gửi lời cảm ơn tới Shamrock Capital - đơn vị đồng hành cùng cô.

Với tựa đề gợi mở câu chuyện về chính hành trình nghệ thuật và đời sống cá nhân, cùng chiến lược đồng bộ từ hình ảnh tới truyền thông, album “The Life of a Showgirl” được dự báo sẽ trở thành cú hích lớn cho thị trường âm nhạc quốc tế những tháng cuối năm 2025.

Album phòng thu thứ 12 “The Life of a Showgirl” hứa hẹn màn chuyển hướng bùng nổ của Taylor Swift.