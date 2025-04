Taylor Swift hưởng lợi lớn từ ông Trump

“Khi chọn mua vé xem ca nhạc giá 100 USD, lúc thanh toán lại là 170 USD. Không ai hiểu giá vé đội lên do đâu. Tình trạng bị xem nhẹ do fan sẵn sàng bỏ số tiền lớn để gặp thần tượng, đôi khi đội lên hơn 400-500% so với giá niêm yết”, Kid Rock nói.

Trong nhiệm kỳ trước của ông Joe Biden, Bộ Tư pháp kiện Ticketmaster và công ty mẹ Live Nation Entertainment về việc vận hành độc quyền bất hợp pháp, làm méo mó thị trường và đẩy giá vé lên cao bất hợp lý. Vụ kiện yêu cầu tòa án phá vỡ hệ thống này nhằm tạo điều kiện cho cạnh tranh công bằng.