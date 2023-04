Taylor Swift 'chửi thề', mắc lỗi liên tục trên sân khấu

Mỗi đêm diễn, Taylor sẽ trình diễn hai ca khúc bất ngờ không nằm trong setlist cố định của chuyến lưu diễn. Tối hôm đó, cô nàng lựa chọn ca khúc Speak Now và Treacherous. Trong lúc hát bản hit Speak Now, nữ ca sĩ đã hát sai và phải liên tục dừng lại để nhớ lời bài hát do chính cô sáng tác, trong khi người hâm mộ thì hát vang từng chữ.



Taylor Swift quên lời trong phần trình diễn

“Quên bài” ngay trên sân khấu

Sau khi trình diễn hai ca khúc bất ngờ thì Taylor sẽ có màn nhảy “lặn” xuống sân khấu và chuẩn bị cho màn trình diễn của Midnights. Tuy nhiên, nữ ca sĩ bỗng dưng đứng im thẫn thờ và chỉ bật tỉnh sau khi có tín hiệu lỗi của đội ngũ âm thanh. Fan bắt được khoảnh khắc “Taylor thật” chưa bắt đầu nhưng tiếng nhảy đã vang lên và “Taylor giả” đã bơi gần hết sân khấu.

Tình huống oái ăm khiến giọng ca sinh năm 1989 phải thốt lên câu chửi thề “What the f***?” (Cái chuyện gì vậy trời?).