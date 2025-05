Taylor Swift bị kéo vào vụ kiện

TMZ đưa tin ngày 9/5, luật sư đại diện cho Justin Baldoni, Bryan Freedman, có văn bản triệu tập Taylor Swift làm nhân chứng trong phiên tòa giữa nam đạo diễn và nữ diễn viên Blake Lively, dự kiến diễn ra vào tháng 3/2026.

Ngay sau đó, người phát ngôn của giọng ca Cruel Summer gửi thông cáo báo chí đến các hãng truyền thông Âu - Mỹ, với nội dung chỉ trích lệnh triệu tập. Lập trường của phía Taylor là nữ ca sĩ không liên quan gì đến mâu thuẫn giữa Lively và bạn diễn trong tác phẩm ăn khách It Ends With Us.

“Taylor Swift chưa bao giờ đặt chân đến phim trường của bộ phim này. Cô ấy không tham gia vào bất kỳ quyết định tuyển diễn viên hay sáng tạo nào. Cô ấy không soạn nhạc cho bộ phim. Cô ấy chưa bao giờ xem bản dựng hoặc ghi chú nào về bộ phim. Cô ấy thậm chí còn không xem It Ends With Us cho đến vài tuần sau khi phát hành công khai và đi vòng quanh thế giới trong năm 2023, 2024 để thực hiện chuyến lưu diễn lớn nhất trong lịch sử”, tuyên bố nhấn mạnh.

Theo văn bản, mối liên hệ giữa Taylor và bộ phim chỉ dừng lại ở việc cô cho phép sử dụng bài hát My Tears Ricochet. Tuy nhiên, cô không phải người duy nhất làm điều đó, có 19 nghệ sĩ khác cũng có tác phẩm được sử dụng trong phim.