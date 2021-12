Tay vợt Singapore thắng dễ hạt giống Thái Lan ở giải cầu lông thế giới

Your browser does not support the audio element.

Kantaphon Wangcharoen là tay vợt số 16 thế giới. Anh cùng với Lee Zii Jia (nhà vô địch SEA Games người Malaysia) là những tay vợt Đông Nam Á có thứ hạng cao nhất tham dự giải cầu lông thế giới, sau khi hay tay vợt người Indonesia là Anthony Sinisuka Ginting, Jonatan Christie đều không tham dự.