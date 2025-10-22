Tay vợt Jannik Sinner gây phẫn nộ

“Vậy là anh sẽ không quay lại Riyadh vì 6 triệu đô nữa à? Nếu anh lại vô địch Wimbledon, liệu anh có từ chối đến London? Pasta, cà phê… cứ năm phút anh lại quảng bá một sản phẩm Ý. Hãy làm điều đó với quần vợt nữa đi”, tờ Gazzetta nhắc đến những thương hiệu Ý mà Sinner làm đại sứ trong các chiến dịch quảng cáo.

Huyền thoại từng hai lần vô địch Roland Garros Nicola Pietrangeli, 92 tuổi và là tay vợt thành công nhất của Ý trước khi Sinner xuất hiện nhấn mạnh: “Đó là một cú tát mạnh vào mặt thể thao Ý”.

Người Ý từng đứng về phía Sinner khi anh bị cấm thi đấu ba tháng vì doping hồi tháng Hai, trong khi nhiều tay vợt hàng đầu khác ngầm ám chỉ anh được ưu ái do danh tiếng, bởi án phạt được áp dụng đúng thời điểm giúp anh không bỏ lỡ bất kỳ Grand Slam nào.

Đây không phải lần đầu Sinner bị chỉ trích vì không đại diện cho tuyển Ý. Anh từng bỏ Davis Cup năm 2023 và không dự Olympic Paris một năm sau đó.