Tay vợt gốc Việt Learner Tien: Triệu phú tuổi 19

Ngôi sao tuổi 19

Chỉ mới 19 tuổi, Learner Tien đã trở thành một trong những cái tên gây sốt trong làng quần vợt thế giới.

Sinh năm 2006 tại Irvine, California, trong một gia đình có cha gốc Việt và mẹ là giáo viên, Tien hiện đã lọt vào Top 40 ATP và kiếm được hơn 1,8 triệu USD tiền thưởng thi đấu trong mùa 2025 – con số đủ để biến anh trở thành triệu phú tuổi teen hiếm hoi của quần vợt Mỹ.

Tien từng vào chung kết China Open. Ảnh: Imago

Tên gọi “Learner” – nghĩa là người học hỏi – do chính mẹ anh đặt, xuất phát từ triết lý giáo dục của bà: cuộc đời không chỉ là giành chiến thắng, mà là hành trình không ngừng tiếp thu và hoàn thiện bản thân.