Tay vợt gốc Việt Learner Tien thua trận đầy tiếc nuối trước Medvedev

Sang set 2, Medvedev sớm có lợi thế break nhưng Learner Tien thi đấu kiên cường, cân bằng ở game 5. Một lần nữa, tie-break quyết định thắng thua và lần này Tien áp đảo, thắng 7-1 để đưa trận đấu về thế cân bằng 1-1.

Set cuối chứng kiến sự thận trọng từ cả hai. Các game cầm giao bóng được giữ chắc, khiến cục diện căng như dây đàn.

Bước ngoặt xảy ra ở game 9 khi Medvedev bẻ được giao bóng của Tien. Không bỏ lỡ cơ hội, tay vợt Nga kết thúc set 3 với tỷ số 6-4, qua đó thắng chung cuộc 2-1 và giành vé vào tứ kết Thượng Hải Masters.