Tay vợt gốc Việt Learner Tien sớm dừng bước tại Paris Masters

Thiên Bình| 29/10/2025 06:49

Tay vợt trẻ người Mỹ gốc Việt Learner Tien chịu thất bại 0-2 (4-6, 4-6) trước Andrey Rublev ngay ở vòng 2 Paris Masters 2025.

Ngay từ đầu trận, Rublev thể hiện đẳng cấp của một tay vợt từng nằm trong Top 5 thế giới. Anh sớm giành break ở game thứ 3 nhờ những cú đánh mạnh mẽ và chính xác, buộc Tien liên tục phải phòng ngự sâu.

Andrey Rublev.jpg
Rublev đi tiếp sau khi vượt qua Learner Tien - Ảnh: Paris Masters

Dù tay vợt 19 tuổi nỗ lực đeo bám, Rublev vẫn giữ chắc lợi thế và khép lại set 1 với chiến thắng 6-4.

Bước sang set 2, Learner Tien gây bất ngờ khi bẻ game giao bóng của Rublev ở đầu set, thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường.

Tuy nhiên, tay vợt người Nga nhanh chóng lấy lại thế trận, tận dụng kinh nghiệm để bẻ lại hai game liên tiếp, qua đó kết thúc set 2 với cùng tỷ số 6-4.

Chung cuộc, Rublev giành chiến thắng 2-0 và ghi tên mình vào vòng 3 Paris Masters 2025. Đối thủ tiếp theo của anh sẽ là Ben Shelton - một thử thách hứa hẹn gay cấn hơn nhiều.

