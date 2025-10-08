Tây Nguyên có thể trở thành một 'Silicon Valley' của ngành khoa học vũ trụ

Sau hai tuần từ ngày 28/7, Trường hè Quốc tế Thiên văn Quan sát 3SOA 2025 lần thứ ba đã chính thức khép lại tại Trường Đại học Tây Nguyên.

Không chỉ là một khóa học đơn thuần, sự kiện khẳng định vị thế của Việt Nam như một trung tâm đào tạo thiên văn học uy tín trong khu vực, mở ra một chương mới cho khoa học vũ trụ nước nhà.

Sự kiện đã quy tụ một đội ngũ hơn 30 chuyên gia hàng đầu từ 9 quốc gia như Nhật Bản, Đức, Chile, Mỹ, Anh, cùng nhau truyền lửa đam mê cho 45 học viên đến từ Việt Nam, Nhật Bản và Vương quốc Anh.

Thành công của Trường hè 3SOA 2025 cho thấy một xu hướng mới: khoa học đỉnh cao không còn chỉ tập trung ở các thành phố lớn.

Nếu được đầu tư bài bản, những địa điểm có lợi thế như Tây Nguyên, với điều kiện quan sát và không gian tuyệt vời, hoàn toàn có thể trở thành một Silicon Valley của Việt Nam về khoa học vũ trụ.