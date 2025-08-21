'Tây du ký 1986' nuôi sống nửa giới giải trí

"Những tiểu yêu quái núi Lãng Lãng là kẻ tầm thường muốn sao chép thành công của thầy trò Đường Tăng. Nhưng chúng thật ngây thơ và yếu đuối, dẫu vậy hành trình nỗ lực của chúng vẫn khiến khán giả cảm động, tạo nên một Tây du ký mới hài hước và đẫm nước mắt", Tân Hoa Xã bình luận.

Theo 163 , khán giả xem Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng nảy sinh sự đồng cảm với các nhân vật chính. Các nhân vật như Trư yêu, cóc tinh đều giống những nhân viên văn phòng trẻ hiện tại, từng là niềm tự hào của cha mẹ nhưng trở thành kẻ vô dụng tầm thường nơi công sở. Mọi người đều mắc kẹt với những quy tắc nơi làm việc không thể thoát ra được. Sự phi lý tại núi Lãng Lãng chính là cuộc sống hiện thực, ẩn dụ cho cuộc đời bất đắc chí của vô số người trẻ hiện nay.

Theo 163, Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng cùng tựa game Black Myth: Wukong (Hán-Việt: Hắc Thần Thoại: Ngộ Không) là những ví dụ cho thấy sức ảnh hưởng của tiểu thuyết Tây du ký tới nền điện ảnh Trung Quốc. Khán giả Trung Quốc dành tình yêu đặc biệt cho Tây du ký và Tôn Ngộ Không. Thậm chí, trong Na Tra 2: Ma đồng náo hải, khi cây Định Hải Thần Châm (sau này gọi là gậy Như Ý) xuất hiện chỉ trong vài giây đã khiến khán giả sục sôi với giả thuyết Đại Thánh sẽ xuất hiện trong thế giới Na Tra.

Trong hai năm trở lại đây, có không ít tác phẩm cũng lấy cảm hứng hoặc được cải biên từ Tây du ký như phim hoạt hình Tề Thiên Đại Thánh trên Netflix (2023), Đại thoại đại thoại Tây Du (2024), Tây du hàng ma thiên chi Khoái Hoạt thành (2025) hay trước đó là Tây du ký: Mối tình ngoại truyện có hai phần, Đại náo thiên cung, Tây du ký: Nữ nhi quốc. Các nhà phân tích nhận định Tây du ký được làm lại nhiều lần vì đã có lượng khán giả đông đảo ở mọi lứa tuổi, thế hệ, điều này giúp bản phim của Tây du ký tiết kiệm chi phí quảng bá, có thể mở rộng thị trường ở nhiều quốc gia châu Á.

Tây du ký được làm lại nhiều nhất trong số 4 danh tác bởi có lượng khán giả đông đảo. Vì vậy, Tây du ký được nhận định "nuôi sống nửa giới giải trí".

Ngoài ra, theo Sohu, sắp tới Trung Quốc làm lại tứ đại danh tác. Có thể thấy Tây du ký và ba tác phẩm còn lại là Thủy hử, Tam quốc diễn nghĩa, Hồng lâu mộng được yêu thích và giữ vai trò quan trọng trong giới nghệ thuật Trung hoa.