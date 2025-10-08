Tay đập U21 bóng chuyền Việt Nam ghi điểm top 1 thế giới

Theo thống kê của BTC, Đặng Thị Hồng của U21 Việt Nam hiện đang dẫn đầu danh sách ghi điểm tại giải bóng chuyền U21 thế giới 2025. Chủ công U21 Việt Nam ghi tới 62 điểm sau 3 trận đấu tại vòng bảng, vượt qua rất nhiều VĐV nổi tiếng khác của châu lục và thế giới.

Trong 62 điểm ghi được, Đặng Hồng có 49 điểm từ tấn công, 8 điểm chắn bóng và 5 điểm phát bóng trực tiếp. Không chỉ dẫn dầu danh sách ghi điểm tại giải vô địch thế giới, Đặng Thị Hồng còn đang đứng đồng top 2 VĐV ghi điểm tấn công tốt nhất, hiệu suất 41,53%. Chưa kể, cô cũng đang ở top 7 chắn bóng tốt nhất và top 4 phát bóng tốt nhất. Những thống kê cho thấy sự toàn diện của VĐV 19 tuổi.