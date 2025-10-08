Tây Ban Nha từ bỏ F-35 của Mỹ

Bằng việc từ bỏ F-35, Madrid đang ngày càng xa rời lập trường của Mỹ. Chính phủ của Thủ tướng Sánchez đã từ chối cam kết tăng chi tiêu quân sự lên 3% hoặc 5% GDP, như Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu các đồng minh NATO. Điều này đủ để làm gia tăng căng thẳng thương mại... Một lựa chọn đi ngược lại với đà phát triển của châu Âu.

Sau khi Tây Ban Nha từ bỏ ý định mua F-35, liệu hiệu ứng domino có thể xảy ra với các nước láng giềng châu Âu? Hiện nay, tại Thụy Sĩ, F-35 đã trở thành một vấn đề quốc gia. Trong khi đó, Bồ Đào Nha đang cân nhắc việc từ bỏ hợp đồng tương tự với Lockheed Martin.

Tuy nhiên, trên thực tế, F-35 đang ngày càng thành công tại lục địa già. Với 13 khách hàng châu Âu, gần đây nhất là Cộng hòa Séc, Hy Lạp và Romania vào năm 2024, F-35 của tập đoàn Lockheed Martin đã khẳng định vị thế là máy bay chiến đấu chuẩn mực. Máy bay này đã được đặt hàng 666 chiếc tại châu Âu, vượt xa Eurofighter (với 585 chiếc được bán tại châu Âu) hoặc Rafale (270 chiếc). Ngay cả các quốc gia có lịch sử gắn liền với các chương trình quốc phòng của châu Âu hoặc là những nước đồng phát triển Eurofighter, cũng đã chọn F-35 cho lực lượng không quân của họ.

Về phần mình, Bỉ đã xác nhận vào tháng 4-2025 rằng họ sẽ tiếp tục mua sắm, sau đơn đặt hàng ban đầu cho 34 máy bay vào năm 2018, với lý do là sự hài lòng về khả năng vận hành của các phi công. Trên toàn cầu, hơn 1.200 chiếc F-35 đã được chuyển giao cho 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Israel, Hàn Quốc, Nhật Bản và Australia, theo số liệu mới nhất do Lockheed Martin công bố vào đầu tháng 8-2025.

PHƯƠNG LINH (theo Les Echos)