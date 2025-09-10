Tây Ban Nha thông qua sắc lệnh hạn chế buôn bán vũ khí với Israel

Châu Anh/VOV1 (biên dịch) Theo: Reuters| 09/10/2025 10:30

Quốc hội Tây Ban Nha hôm qua (8/10) đã thông qua sắc lệnh hoàng gia nhằm tăng cường các hạn chế về buôn bán vũ khí với Israel, trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza ngày càng bị cộng đồng quốc tế chỉ trích.

Sắc lệnh đã nhận được 178 phiếu thuận, bao gồm Đảng Xã hội cầm quyền và một số đồng minh và 169 phiếu chống từ Đảng Nhân dân bảo thủ và đảng cực hữu VOX.

tay ban nha thong qua sac lenh han che buon ban vu khi voi israel hinh anh 1
Ảnh minh họa: Reuters

Sắc lệnh này cấm xuất khẩu và nhập khẩu vật liệu quốc phòng và thiết bị cảnh sát hoặc an ninh đến và đi từ Israel. Sắc lệnh cũng cấm tàu ​​thuyền và máy bay chở vũ khí đến Israel cập cảng Tây Ban Nha hoặc bay vào không phận Tây Ban Nha.

Trước đó, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez ngày 8/9 tuyên bố lệnh cấm vĩnh viễn việc buôn bán vũ khí và đạn dược cho Israel, nằm trong gói biện pháp nhằm “chấm dứt tội ác diệt chủng” ở Gaza.

Ngoài việc ngừng hoàn toàn hoạt động xuất khẩu từ Tây Ban Nha, ông Sánchez cho biết các tàu chở nhiên liệu dành cho lực lượng vũ trang Israel sẽ bị cấm cập cảng Tây Ban Nha, trong khi các máy bay được xác định chở vật liệu quân sự cũng sẽ bị cấm bay vào không phận nước này.

Nhà lãnh đạo Tây Ban Nha nhấn mạnh rằng Israel có quyền tồn tại và tự vệ, nhưng không có quyền “tiêu diệt một dân tộc không có khả năng tự vệ”, đồng thời chỉ trích cộng đồng quốc tế đã thất bại trong việc ngăn chặn cái chết của hàng chục nghìn dân thường tại Dải Gaza.

Theo vov.vn
https://vov.vn/the-gioi/tay-ban-nha-thong-qua-sac-lenh-han-che-buon-ban-vu-khi-voi-israel-post1236485.vov
Copy Link
https://vov.vn/the-gioi/tay-ban-nha-thong-qua-sac-lenh-han-che-buon-ban-vu-khi-voi-israel-post1236485.vov
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Tin thế giới
            Tây Ban Nha thông qua sắc lệnh hạn chế buôn bán vũ khí với Israel
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO