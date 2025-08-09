Tây Ban Nha thắng 6 sao: Bản giao hưởng rực lửa từ địa ngục

Tây Ban Nha đã biến chuyến làm khách tưởng như “địa ngục” ở Konya thành một đêm trình diễn thăng hoa. Đoàn quân của HLV Luis de la Fuente hạ gục Thổ Nhĩ Kỳ 6-0, trong đó Pedri lập cú đúp còn Mikel Merino chói sáng với hat-trick. Một chiến thắng mang dấu ấn tập thể, nhưng cũng đầy ắp những khoảnh khắc cá nhân xuất thần, giúp La Roja băng băng tiến gần tấm vé dự World Cup 2026.

Ngay từ đầu trận, Thổ Nhĩ Kỳ cố gắng tạo sức ép bằng sự cuồng nhiệt trên khán đài – yếu tố chính mà giới chuyên môn ví von “địa ngục”. Nhưng sau vài phút đầu khiến thủ môn chủ nhà phải 2 lần cứu thua, Pedri bắt đầu nắm nhịp trận đấu. Khi tiền vệ trẻ của Barcelona giữ nhịp, Tây Ban Nha chơi thứ bóng đá áp đảo: kiểm soát bóng vượt trội, chuyền ngắn biến hóa và tung ra những cú dứt điểm chính xác. Thủ môn Cakir hoàn toàn bất lực với pha dứt điểm chính xác thứ 3 của đội khách, khi Pedri cứa lòng hiểm hóc vào góc thấp.

Đội chủ nhà gần như không có đất diễn. Chỉ riêng Arda Guler đôi lúc mới thoát ra khỏi sức ép bằng vài pha phối hợp nhanh, nhưng tất cả đều bị hóa giải dễ dàng. Trong khi đó, La Roja chơi như một bản giao hưởng: có lúc là sự gắn kết tập thể, có lúc lại là những màn độc tấu ảo diệu của Lamine Yamal – cầu thủ trẻ khiến khán giả phải ồ lên với loạt kỹ năng dù không ghi bàn.