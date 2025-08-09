Tây Ban Nha thắng 6 sao: Bản giao hưởng rực lửa từ địa ngục

Tây Ban Nha đã biến chuyến làm khách tưởng như “địa ngục” ở Konya thành một đêm trình diễn thăng hoa. Đoàn quân của HLV Luis de la Fuente hạ gục Thổ Nhĩ Kỳ 6-0, trong đó Pedri lập cú đúp còn Mikel Merino chói sáng với hat-trick. Một chiến thắng mang dấu ấn tập thể, nhưng cũng đầy ắp những khoảnh khắc cá nhân xuất thần, giúp La Roja băng băng tiến gần tấm vé dự World Cup 2026.
Ngay từ đầu trận, Thổ Nhĩ Kỳ cố gắng tạo sức ép bằng sự cuồng nhiệt trên khán đài – yếu tố chính mà giới chuyên môn ví von “địa ngục”. Nhưng sau vài phút đầu khiến thủ môn chủ nhà phải 2 lần cứu thua, Pedri bắt đầu nắm nhịp trận đấu. Khi tiền vệ trẻ của Barcelona giữ nhịp, Tây Ban Nha chơi thứ bóng đá áp đảo: kiểm soát bóng vượt trội, chuyền ngắn biến hóa và tung ra những cú dứt điểm chính xác. Thủ môn Cakir hoàn toàn bất lực với pha dứt điểm chính xác thứ 3 của đội khách, khi Pedri cứa lòng hiểm hóc vào góc thấp.
Đội chủ nhà gần như không có đất diễn. Chỉ riêng Arda Guler đôi lúc mới thoát ra khỏi sức ép bằng vài pha phối hợp nhanh, nhưng tất cả đều bị hóa giải dễ dàng. Trong khi đó, La Roja chơi như một bản giao hưởng: có lúc là sự gắn kết tập thể, có lúc lại là những màn độc tấu ảo diệu của Lamine Yamal – cầu thủ trẻ khiến khán giả phải ồ lên với loạt kỹ năng dù không ghi bàn.
Ở tuyến giữa, Zubimendi và Merino phối hợp ăn ý, vừa đánh chặn, vừa luân chuyển bóng thông minh. Sự chắc chắn còn đến từ Dean Huijsen, trung vệ nhưng chơi bóng như một tiền vệ. Chính họ là bệ phóng cho những đợt tấn công dồn dập. Bàn thắng thứ hai đến từ pha bật nhả một chạm giữa Pedri, Cucurella, Nico Williams và Oyarzabal, để rồi Merino dứt điểm chuẩn xác. Trước khi 5 cầu thủ này phối hợp, bóng luân chuyển từ thủ môn Unai Simon với 66 lần chạm, 25 đường chuyền trong 75 giây.
Không dừng lại, Pedri kiến tạo cho Merino nâng tỷ số lên 3-0. Đáng nói, Tây Ban Nha vẫn giữ nhịp độ tấn công cao dù thiếu nhiều trụ cột: Carvajal và Rodri mới trở lại sau chấn thương, Fabian Ruiz bị gạch tên vào phút cuối. Khi Nico Williams bị đau ngay trước giờ nghỉ, Ferran Torres vào sân và chỉ mất ít phút để ghi bàn thứ 4 sau pha phản công mẫu mực cùng Pedri và Lamine Yamal.
Khi trận đấu đã an bài, Thổ Nhĩ Kỳ cố vùng vẫy tìm bàn danh dự nhưng lại để lộ thêm khoảng trống. Merino tung cú sút xa đẹp mắt để hoàn tất hat-trick, trước khi Pedri lập cú đúp nhờ pha đi bóng lắt léo của Oyarzabal ở trung lộ.
Tỷ số 6-0 phản ánh đúng sự áp đảo tuyệt đối của La Roja. HLV De la Fuente tranh thủ trao cơ hội ra mắt cho Jorge de Frutos, đồng thời đưa Rodri và Morata vào sân để lấy lại cảm giác thi đấu. Tây Ban Nha không chỉ giành chiến thắng, mà còn cho thấy họ đang sở hữu chiều sâu lực lượng đáng nể.
Một đêm Konya hừng hực khí thế đã khép lại trong im lặng, khi đội tuyển chủ nhà bị nhấn chìm hoàn toàn. Lamine Yamal, Pedri và các đồng đội trình diễn bản giao hưởng ngay tại “địa ngục”. Với màn trình diễn ấy, Tây Ban Nha gửi đi thông điệp mạnh mẽ: họ đang chơi thứ bóng đá áp đảo và hướng đến World Cup 2026 với khí thế của một ứng viên số 1 cho danh hiệu vô địch.