Taxi công nghệ mất lái "bay" lên vỉa hè, tông vào tiệm sửa xe ở TP.HCM

14/08/2025 08:30

Một taxi công nghệ bất ngờ lao lên vỉa hè đường Tô Ngọc Vân (TP. Thủ Đức), tông vào xe bán sinh tố và một tiệm sửa xe. Vụ tai nạn khiến đôi nam nữ đang đứng nói chuyện bị thương, trong đó người nam bị thương nặng.

Vụ tai nạn do xe taxi công nghệ này xảy ra vào khoảng 22h30 ngày 13/8 trên đường Tô Ngọc Vân, đoạn qua phường Tam Phú, TP.HCM (trước đây là phường Tam Bình, TP.Thủ Đức).

taxi cong nghe mat lai bay len via he, tong vao tiem sua xe o tp.hcm hinh anh 1
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, chiếc taxi công nghệ sau khi lao lên vỉa hè đã tông vào tủ đồ của xe bán sinh tố, sau đó tiếp tục đâm vào hai người gồm một nam và một nữ đang đứng gần đó. Chiếc xe chỉ dừng lại khi tông sập cửa cuốn và một mảng tường của tiệm sửa xe bên cạnh.

Hai nạn nhân đã được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Thông tin tại hiện trường cho biết, người nam bị thương khá nặng. Cả hai là bạn của người bán sinh tố.

Tại hiện trường, phần đầu xe taxi công nghệ biến dạng, hư hỏng nặng. Toàn bộ khu vực vỉa hè ngổn ngang mảnh vỡ và đồ đạc. Tiệm sửa xe bị hư hại nghiêm trọng.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát Giao thông Rạch Chiếc cùng Công an phường Tam Phú đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và tiến hành điều tra. Nam tài xế taxi đã được đưa về trụ sở công an để làm việc, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo vov.vn
https://vov.vn/xa-hoi/taxi-cong-nghe-mat-lai-bay-len-via-he-tong-vao-tiem-sua-xe-o-tphcm-post1222428.vov
Copy Link
https://vov.vn/xa-hoi/taxi-cong-nghe-mat-lai-bay-len-via-he-tong-vao-tiem-sua-xe-o-tphcm-post1222428.vov
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Pháp luật
            Taxi công nghệ mất lái "bay" lên vỉa hè, tông vào tiệm sửa xe ở TP.HCM
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO