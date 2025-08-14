Vụ tai nạn do xe taxi công nghệ này xảy ra vào khoảng 22h30 ngày 13/8 trên đường Tô Ngọc Vân, đoạn qua phường Tam Phú, TP.HCM (trước đây là phường Tam Bình, TP.Thủ Đức).

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, chiếc taxi công nghệ sau khi lao lên vỉa hè đã tông vào tủ đồ của xe bán sinh tố, sau đó tiếp tục đâm vào hai người gồm một nam và một nữ đang đứng gần đó. Chiếc xe chỉ dừng lại khi tông sập cửa cuốn và một mảng tường của tiệm sửa xe bên cạnh.

Hai nạn nhân đã được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Thông tin tại hiện trường cho biết, người nam bị thương khá nặng. Cả hai là bạn của người bán sinh tố.

Tại hiện trường, phần đầu xe taxi công nghệ biến dạng, hư hỏng nặng. Toàn bộ khu vực vỉa hè ngổn ngang mảnh vỡ và đồ đạc. Tiệm sửa xe bị hư hại nghiêm trọng.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát Giao thông Rạch Chiếc cùng Công an phường Tam Phú đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và tiến hành điều tra. Nam tài xế taxi đã được đưa về trụ sở công an để làm việc, làm rõ nguyên nhân vụ việc.