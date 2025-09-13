Tàu vũ trụ, máy bay có tốc độ nhanh nhất thế giới đang ở đâu

Bảo tàng Hàng không và Không gian Mỹ ở thủ đô Washington D.C có hai nội dung trưng bày gồm các hiện vật tái hiện lịch sử của ngành hàng không thế giới từ khi xuất hiện giấc mơ bay vào vũ trụ cho đến thời kỳ kế cận và các loại máy bay quân sự, vũ khí chiến đấu của Không lực Hoa Kỳ.

Bảo tàng lưu giữ hàng chục máy bay của những năm đầu trong ngành hàng không, trong đó 20 chiếc được treo cao tạo cảm giác dễ xem, dễ nhìn và cảm nhận cho khách tham quan.

Chiếm nhiều diện tích nhất tầng 1 bảo tàng là chiếc North American X-15, cũng là dòng máy bay thu hút sự quan tâm hơn cả. Sau hơn 60 năm ra đời, X-15 vẫn là chiếc phi cơ nhanh nhất, bay cao nhất thế giới của Mỹ khi có vận tốc siêu âm gấp từ 4-6 lần tốc độ âm thanh, và hoạt động ở độ cao trên 30.500m.

X-15 là máy bay nghiên cứu, không phải chiến đấu cơ. Nó được phóng từ máy bay mẹ B-52, sau đó bật động cơ tên lửa. Đội ngũ phi công ưu tú được tuyển chọn để điều khiển chiếc máy bay này chỉ gồm 12 thành viên, trong đó có cả Neil Armstrong, người sau đó đã dẫn đầu phi hành đoàn đổ bộ lên mặt trăng năm 1968.

Các dữ liệu từ X-15 đã giúp Mỹ phát triển công nghệ cho tàu vũ trụ Mercury, Gemini, Apollo và sau này là Tàu con thoi (Space Shuttle).

Tính đến nay (2025), chưa có máy bay có người lái nào vượt được tốc độ và độ cao của X-15. Các kỷ lục vượt qua đều thuộc về tàu vũ trụ quỹ đạo, chứ không còn được coi là máy bay.

Chiếc máy bay tiếp theo phải kể đến là Rutan Voyager có dáng hình lạ lẫm. Ngày 23/12/1986, sau 9 ngày 4 phút bay trên bầu trời, chiếc máy bay thử nghiệm Voyager này hạ cánh xuống căn cứ không quân Edwards ở California, hoàn thành chuyến bay không dừng vòng quanh trái đất đầu tiên chỉ với một lần nạp nhiên liệu.

Khung của Rutan Voyager làm từ composite siêu nhẹ (chủ yếu sợi carbon), trọng lượng rỗng với khoảng 1.020kg nhưng chứa được gần 3.180kg nhiên liệu.

Máy bay có thiết kế hai thân đuôi song song, bay chủ yếu bằng cánh dài và động cơ tiết kiệm. Về cơ bản Voyager là một thùng nhiên liệu bay, mọi chỗ trống có thể đều được sử dụng để chứa nhiên liệu và nhiều loại công nghệ máy bay tiên tiến đã được bỏ qua nhằm giảm trọng lượng. Đây là một cột mốc lịch sử của hàng không thế giới, chứng minh khả năng bay đường dài liên tục.