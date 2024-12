Tàu thăm dò Parker an toàn sau lần “chạm mặt” sát Mặt Trời nhất từ trước đến nay

Tại thời điểm gần Mặt Trời nhất, tàu cách bề mặt Mặt Trời 6,1 triệu km với nhiệt độ thiêu đốt khoảng 982 độ C, và đã di chuyển với vận tốc khoảng 690.000 km/h - tốc độ nhanh nhất của các tàu vũ trụ. Ngày 27/12, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) xác nhận tàu thăm dò Mặt Trời Parker đã "an toàn" và hoạt động bình thường, sau khi thành công tiếp cận Mặt Trời ở khoảng cách gần nhất từ trước đến nay. Thông báo cho biết nhóm vận hành tại Phòng thí nghiệm Vật lý Ứng dụng Johns Hopkins ở Maryland, Mỹ đã nhận được tín hiệu từ tàu thăm dò ngay trước nửa đêm 26/12 theo giờ Mỹ (tức khoảng trưa 27/12 theo giờ Việt Nam). NASA cho biết Parker dự kiến sẽ gửi dữ liệu chi tiết về trạng thái của tàu vào ngày 1/1/2025. Ngày 24/12 vừa qua, tàu thăm dò Parker đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử khi bay vào bầu khí quyển ngoài cùng của Mặt Trời, còn được gọi là vành nhật hoa, có thể nhìn thấy trong những lần nhật thực toàn phần. Tại thời điểm gần Mặt Trời nhất, tàu cách bề mặt Mặt Trời chỉ 6,1 triệu km, với nhiệt độ thiêu đốt khoảng 982 độ C, và đã di chuyển với vận tốc khoảng 690.000 km/h, tốc độ nhanh nhất của các tàu vũ trụ từng được chế tạo. Theo NASA, nghiên cứu cận cảnh này về Mặt Trời cho phép tàu Parker thực hiện các phép đo giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về cách vật chất trong khu vực này bị nung nóng dưới mức nhiệt hàng triệu độ, theo dõi nguồn gốc của gió Mặt Trời và khám phá cách các hạt năng lượng được tăng tốc đến gần tốc độ ánh sáng. Được phóng vào năm 2018, tàu thăm dò Parker đã sử dụng các lần bay ngang qua Sao Kim để tiến vào quỹ đạo gần hơn với Mặt Trời. Tàu được thiết kế để chịu được những điều kiện khắc nghiệt nhất, do đó có thể tiếp cận gần Mặt Trời ở khoảng cách lớn hơn 7 lần so với tàu vũ trụ trước./.