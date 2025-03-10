Tàu sân bay Phúc Kiến phóng J-35 bằng công nghệ EMALS, định hình trật tự Thái Bình Dương

Trung Quốc vừa tạo cú sốc toàn cầu khi tàu sân bay Phúc Kiến lần đầu phóng máy bay tàng hình J-35 bằng hệ thống ca-táp-út điện từ EMALS, vượt trước Mỹ trong cuộc đua công nghệ hải quân. Với thiết kế tối tân và khả năng triển khai biên đội không quân đa năng, liệu Phúc Kiến và J-35 có thay đổi cán cân quyền lực trên Thái Bình Dương? Khám phá chi tiết công nghệ đột phá và ý nghĩa chiến lược của bước tiến này.

Hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu ‘Vòm vàng’ theo dõi 1.000 tên lửa, tích hợp AI, hủy diệt mọi mục tiêu

Ngày 22/9, Hải quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAN) đã công bố những đoạn video ấn tượng, ghi lại các thử nghiệm phóng và tiếp cận tàu sân bay Phúc Kiến (Fujian, Type 003) bằng hệ thống phóng điện từ (EMALS - Electromagnetic Aircraft Launch System).

Đây là lần đầu tiên một máy bay tàng hình thế hệ thứ năm J-35 được phóng bằng ca-táp-út từ một tàu sân bay, đánh dấu ‘thành tựu đột phá lớn’ trong lịch sử hàng không hải quân Trung Quốc.

Các thử nghiệm không chỉ liên quan đến J-35 mà còn bao gồm J-15T và máy bay cảnh báo sớm KJ-600, chứng minh khả năng hoạt động toàn bộ boong tàu của Phúc Kiến.

Dựa trên các nguồn tin USNI News, Interesting Engineering, CGTN, Newsweek, Business Insider và các trang phân tích quân sự Nga-Pháp như Topwar.ru, Meta-Defense và VPK.name, bài viết sẽ tập trung phân tích công nghệ cốt lõi của J-35 và tàu sân bay Phúc Kiến, đồng thời đánh giá ý nghĩa chiến lược của chúng đối với sức mạnh hải quân toàn cầu.

Tàu sân bay Phúc Kiến. Ảnh: Topwar

Tàu sân bay Phúc Kiến: Kiệt tác công nghệ nội địa

Phúc Kiến là tàu sân bay thứ ba của PLAN, được hạ thủy vào mùa hè năm 2022 tại xưởng đóng tàu Giang Nam, Thượng Hải, và chính thức bắt đầu các chuyến thử biển từ tháng 5/2024.

BMPT Terminator 2025 hỏa lực khủng khiếp, công nghệ chống drone tối tân, thống trị chiến trường Ukraine

Với lượng giãn nước khoảng 80.000 tấn và chiều dài hơn 316m, đây là tàu chiến lớn nhất được hạ thủy ở châu Á kể từ Thế Chiến II.