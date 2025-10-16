Tàu sân bay hạt nhân USS John F. Kennedy lớp Ford 100.000 tấn, 23 công nghệ tối tân, ‘thống trị đại dương’

Dựa trên các cập nhật mới nhất từ các nguồn uy tín armyrecognition.com, news.ssbcrack.com, theaviationgeekclub.com, businessinsider.com, topwar.ru..., bài viết sẽ khám phá sâu về công nghệ cốt lõi, thành tựu và thách thức của dự án này.

Tuy nhiên, hành trình đưa ‘người khổng lồ’ này vào biên chế lại đầy chông gai, từ thử nghiệm động cơ hạt nhân thành công đến những trì hoãn kéo dài do vấn đề kỹ thuật.

Với trọng tải hơn 100.000 tấn và chiều dài 337m, CVN-79 không chỉ kế thừa di sản từ lớp Nimitz mà còn vượt trội nhờ hơn 23 công nghệ mới, hứa hẹn thay đổi cục diện tác chiến trên biển.

Tàu sân bay USS John F. Kennedy (CVN-79), con tàu thứ hai thuộc lớp Ford tiên tiến nhất của Hải quân Mỹ, đang trở thành biểu tượng cho sự đổi mới công nghệ hải quân.

Với công nghệ EMALS, radar bán dẫn gallium nitride và thang nâng vũ khí điện từ, ‘quái vật’ 100.000 tấn này hứa hẹn thống trị đại dương. Nhưng liệu những trì hoãn kỹ thuật có làm lung lay tham vọng của Hải quân Mỹ?

Tuy nhiên, đằng sau sức mạnh công nghệ vượt trội là những trì hoãn dai dẳng, Washington phải đối mặt với khoảng trống lực lượng tạm thời, đánh dấu chương mới trong cuộc chạy đua vũ khí hải quân thế kỷ 21.

Trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị gay gắt, Hải quân Mỹ vừa đánh dấu bước tiến quan trọng với tàu sân bay USS John F. Kennedy (CVN-79) - ‘quái vật’ hạt nhân lớp Ford - hoàn tất thử nghiệm động cơ đầu tiên vào ngày 29/9/2025.

Lớp Ford đại diện cho cuộc cách mạng trong thiết kế tàu sân bay, với trọng tâm là tăng cường hiệu suất hoạt động và giảm chi phí dài hạn.

Động cơ hạt nhân là trái tim của CVN-79, sử dụng hai lò phản ứng A1B do Bechtel sản xuất - mạnh mẽ hơn 25% so với A4W trên lớp Nimitz.

Chúng cung cấp năng lượng cho bốn trục chân vịt, đạt tốc độ trên 30 hải lý/giờ và hoạt động liên tục 20-25 năm mà không cần tiếp nhiên liệu.

Thử nghiệm động cơ đầu tiên vào ngày 29/9 tại sông James, Newport News (Virginia), đã xác nhận hiệu suất rung động, nhiệt độ vòng bi và khả năng điều khiển, đánh dấu bước khởi đầu cho các thử nghiệm biển dự kiến vào đầu năm 2026.

Công nghệ nổi bật nhất phải kể đến hệ thống phóng và tiếp cận máy bay điện từ (EMALS – Electromagnetic Aircraft Launch System), thay thế bệ phóng hơi nước cũ kỹ.

EMALS cho phép phóng máy bay chính xác hơn, hỗ trợ cả máy bay có người lái lẫn không người lái, tăng số lượt xuất kích lên 25% so với lớp cũ (hơn 160 lượt/ngày).

Hệ thống tiếp cận tiên tiến (Advanced Arresting Gear – AAG) sử dụng động cơ turbo-điện từ để tiếp nhận máy bay với trọng lượng đa dạng, giảm áp lực lên khung máy bay và mở rộng khả năng cho UAV như MQ-25 Stingray.

Bên cạnh đó, hệ thống radar kép (Dual Band Radar kết hợp AN/SPY-3 và AN/SPY-6(V)3 EASR) mang lại khả năng giám sát không gian 360 độ với độ nhạy gấp 35 lần so với SPY-1D cũ, sử dụng công nghệ bán dẫn gallium nitride và định hướng chùm số hóa.