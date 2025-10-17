Tàu sân bay hạt nhân Type 004, ‘quái vật’ 120.000 tấn, công nghệ EMALS tối tân ‘bá chủ đại dương’

Hình ảnh vệ tinh mới nhất từ xưởng đóng tàu Đại Liên hé lộ bí mật: Trung Quốc đã chính thức khởi công tàu sân bay hạt nhân Type 004 – ‘quái vật’ khổng lồ dài hơn 330m, trọng tải lên đến 120.000 tấn, được trang bị lò phản ứng hạt nhân tiên tiến và hệ thống phóng máy bay điện từ EMALS. Với khả năng mang theo hơn 90 chiến đấu cơ tàng hình J-35 và hoạt động không giới hạn, Type 004 không chỉ thách thức trực tiếp lớp Ford của Mỹ mà còn đánh dấu bước nhảy vọt của Hải quân PLA trong cuộc đua bá chủ Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Liệu ‘ông vua mới’ của đại dương này có thực sự thay đổi cục diện hải quân toàn cầu? Khám phá công nghệ đỉnh cao của Type 004 và tham vọng bá chủ đại dương của Bắc Kinh.

Công nghệ tiên tiến của tàu sân bay hạt nhân Type 004: Bước nhảy vọt của Trung Quốc trong cuộc đua vũ trang biển

Trung Quốc đang âm thầm cách mạng hóa lực lượng hải quân của mình với Type 004 - tàu sân bay hạt nhân đầu tiên của nước này, được thiết kế để vượt trội so với các đối thủ toàn cầu, đặc biệt là lớp Gerald R. Ford của Mỹ.

Dựa trên các hình ảnh vệ tinh và thông tin rò rỉ từ các nguồn tình báo, dự án này không chỉ là biểu tượng của sức mạnh công nghệ mà còn là minh chứng cho tốc độ phát triển chóng mặt của Bắc Kinh trong lĩnh vực đóng tàu chiến.

Type 004 đại diện cho sự kết hợp hoàn hảo giữa quy mô khổng lồ, hệ thống đẩy hạt nhân bền bỉ và các công nghệ hàng không tiên tiến, hứa hẹn biến nó thành "sát thủ" trên đại dương.

Ảnh vệ tinh ngày 17/5 cho thấy góc nhìn rộng hơn về mô-đun tại Đại Liên. Nguồn: Google Earth

Tình trạng xây dựng và bằng chứng từ hình ảnh vệ tinh

Xây dựng Type 004 được xác nhận bắt đầu từ ngày 29/9/2025 tại xưởng đóng tàu Đại Liên – nơi từng sản xuất các tàu sân bay Type 001 Liaoning và Type 002 Shandong.

Các hình ảnh vệ tinh từ Google Earth và các nguồn giám sát thương mại cho thấy hoạt động lắp ráp mô-đun mạnh mẽ: từ tháng 2/2025, các khối phần sàn đáp hạ cánh khổng lồ và đường ray phóng điện từ đã xuất hiện; đến tháng 7/2025, cần cẩu công nghiệp mới và khu vực đà sửa chữa được gia cố để lắp ráp thân tàu siêu lớn; và mới nhất vào tháng 9/2025, các lô thép cao cấp cùng linh kiện lò phản ứng được vận chuyển đến.

Một số chuyên gia trên X (Twitter) nhận định đây là ‘bằng chứng rõ ràng nhất’ về tiến độ, dù một phần có thể là mô hình thử nghiệm cho J-15.