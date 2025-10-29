Tàu ngầm ROKS Jang Yeong-sil siêu tàng hình, pin ‘thần thánh’ lặn 20 ngày, vũ khí ‘xóa sổ’ mục tiêu từ 800km

Hàn Quốc âm thầm 'thả' ra đại dương một kiệt tác công nghệ: Tàu ngầm ROKS Jang Yeong-sil (SS-087), chiếc đầu tiên của thế hệ Batch-II trong chương trình KSS-III, tàu ngầm diesel-điện tiên tiến nhất thế giới, vừa hạ thủy ngày 22/10. Với pin lithium-ion 'thần thánh' cho phép ẩn náu dưới biển sâu hơn 20 ngày không cần nổi lên, hệ thống tàng hình 'im thin thít' và kho vũ khí có thể 'xóa sổ' mục tiêu từ 800km, đây là bước ngoặt công nghệ biến Seoul thành 'ông vua răn đe' dưới nước.

Tàu ngầm lớp Dosan Ahn Chang‑ho‑class (KSS‑III) số hiệu SS-087: ROKS Jang Yeong‑sil. Ảnh: Hải quân Hàn Quốc.

Hàn Quốc chính thức hạ thủy tàu ngầm ROKS Jang Yeong-sil vào ngày 22/10 tại xưởng đóng tàu Hanwha Ocean ở Geoje, đánh dấu mốc son trong hành trình tự chủ quốc phòng.

Tên lửa Ragnarok tầm bắn 926km, công nghệ carbon composite làm ‘phá sản’ mọi hệ thống phòng không

Là sản phẩm của chương trình KSS-III (hay còn gọi là lớp Dosan Ahn Chang-ho), chiếc tàu ngầm diesel-điện tấn công này thuộc lô Batch-II, lớn hơn và tiên tiến hơn so với Batch-I.

Với hơn 70% linh kiện được sản xuất nội địa, bao gồm 12 hệ thống công nghệ mới do các kỹ sư Hàn Quốc phát triển, ROKS Jang Yeong-sil không chỉ nâng tầm năng lực răn đe dưới nước của Hải quân Seoul mà còn mở đường cho xuất khẩu công nghệ tàu ngầm ra khu vực Đông Nam Á.

Về thông số kỹ thuật, ROKS Jang Yeong-sil được thiết kế để thống trị môi trường biển nông và phức tạp của Biển Đông Á.