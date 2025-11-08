Tàu khu trục tàng hình Mogami: Công nghệ cao, vũ khí hiện đại thay đổi cán cân Thái Bình Dương

Tàu khu trục tàng hình Mogami-class của Nhật Bản, do Mitsubishi Heavy Industries (MHI) phát triển, đã đánh dấu cột mốc quan trọng trong ngành công nghiệp quốc phòng với hợp đồng trị giá 6,5 tỷ USD để cung cấp 11 tàu chiến cho Hải quân Hoàng gia Australia.

Thỏa thuận này không chỉ là thương vụ xuất khẩu vũ khí lớn nhất của Nhật Bản kể từ sau Thế chiến II mà còn thể hiện sự tiến bộ vượt bậc trong công nghệ tàu khu trục tàng hình và sự tăng cường hợp tác quốc phòng giữa Nhật Bản và Australia nhằm đối phó với các thách thức an ninh khu vực, đặc biệt trong bối cảnh ảnh hưởng quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Dựa trên các nguồn tin Business Insider, AP News, Reuters và Yeni Şafak, bài viết sẽ phân tích các đặc điểm công nghệ nổi bật của tàu khu trục Mogami-class và ý nghĩa chiến lược của thương vụ này.

Công nghệ tàng hình tiên tiến

Tàu khu trục Mogami-class là biểu tượng của xu hướng toàn cầu hướng tới các tàu chiến đa năng, mô-đun với khả năng tàng hình vượt trội.

Thiết kế tàng hình của tàu được tối ưu hóa để giảm thiểu tín hiệu radar, giúp khó bị phát hiện bởi các hệ thống định vị đối phương.

Theo Business Insider, tàu được trang bị các hệ thống tự động hóa cao, cho phép vận hành với thủy thủ đoàn khoảng 90 người, ít hơn một nửa so với 170-200 người cần thiết cho các tàu khu trục cùng kích cỡ như lớp Anzac-class của Australia, vốn đang dần được thay thế.

Sự giảm thiểu nhân sự này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí vận hành mà còn tăng cường khả năng sinh tồn của tàu trong các tình huống chiến đấu, như được nhấn mạnh bởi Đô đốc Touri Sasaki của Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản: “Sứ mệnh lớn nhất của Mogami là bảo vệ tính mạng thủy thủ đoàn”.