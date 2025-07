Tàu khách chở 53 người bị lật trên Vịnh Hạ Long, đang khẩn trương cứu hộ

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh triển khai 5 kíp tàu, xuồng 35 cán bộ, chiến sĩ do Đại tá Trần Văn Thanh, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng chỉ huy tiến hành tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường. Tàu bị đắm tại khu vực Gia Luận Cát Hải. Nguyên nhân xác định do bị lốc to lúc khoảng 14h.