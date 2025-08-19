Tàu Hải quân Singapore cập Cảng Cam Ranh

Đại tá Nguyễn Hải Châu, Phó Tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân Việt Nam, chủ trì lễ đón đoàn tại Cảng quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, nhóm chỉ huy tàu sẽ chào xã giao lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, Vùng 4 Hải quân và Học viện Hải quân. Thủy thủ tàu tham gia tọa đàm, giao lưu sĩ quan trẻ và thi đấu thể thao với cán bộ, học viên Học viện Hải quân; đồng thời tham quan, trải nghiệm văn hóa địa phương.

Chuyến thăm của tàu đổ bộ lớp Endurance RSS Persistence đến tỉnh Khánh Hòa góp phần tăng cường quan hệ Việt Nam-Singapore.

Việc tàu RSS Persistence đến thăm thể hiện thông điệp tin cậy, cởi mở và hợp tác giữa quân đội hai nước, góp phần tăng cường hiểu biết, giao lưu và gắn kết giữa Hải quân Việt Nam và Singapore.

Chuyến thăm của tàu Hải quân Singapore cũng cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của Cảng quốc tế Cam Ranh trong hoạt động đối ngoại quốc phòng, đặc biệt là khi Khánh Hòa đang trở thành trung tâm kết nối của khu vực Nam Trung bộ.

Đại diện các đơn vị ra cầu cảng chào đón thủy thủy đoàn Hải quân Singapore.

Dự kiến trong những ngày tới, các hoạt động giao lưu sẽ tiếp tục diễn ra với không khí sôi nổi, góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, tin cậy giữa Hải quân hai nước.