Tàu Hải quân New Zealand cập cảng Nhà Rồng

Lưu Sơn/VOV-TPHCM| 23/10/2025 16:20

Ngày 23/10, tàu HMNZS AOTEAROA của Hải quân New Zealand đã cập cảng Nhà Rồng, TP.HCM, bắt đầu chuyến thăm xã giao. Đại diện UBND TP.HCM, lực lượng vũ trang và các cơ quan chức năng đã chủ trì lễ đón tàu.

Tàu HMNZS AOTEAROA có chiều dài 173,2 m, rộng 24,5 m, trọng tải hơn 12.000 tấn và được trang bị nhiều khí tài hiện đại.

Cùng dự lễ đón tàu có Đại sứ New Zealand, Tùy viên Quốc phòng và Tổng Lãnh sự New Zealand tại TP.HCM.

tau hai quan new zealand cap cang nha rong hinh anh 1
Ban Chỉ huy Biên Phòng TP.HCM đón Thủy thủ đoàn tại cảng Khánh Hội

Trong suốt thời gian tàu thăm TP.HCM, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan như: Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 3 và Công an Thành phố để đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho tàu và thủy thủ đoàn.

Dự kiến, tàu sẽ rời cảng Khánh Hội vào 10h ngày 27/10, tiếp tục hải trình đến Manila (Philippines).

