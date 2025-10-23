Tàu Hải quân New Zealand cập cảng Nhà Rồng

Tàu HMNZS AOTEAROA có chiều dài 173,2 m, rộng 24,5 m, trọng tải hơn 12.000 tấn và được trang bị nhiều khí tài hiện đại.

Cùng dự lễ đón tàu có Đại sứ New Zealand, Tùy viên Quốc phòng và Tổng Lãnh sự New Zealand tại TP.HCM.

Ban Chỉ huy Biên Phòng TP.HCM đón Thủy thủ đoàn tại cảng Khánh Hội

Trong suốt thời gian tàu thăm TP.HCM, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan như: Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 3 và Công an Thành phố để đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho tàu và thủy thủ đoàn.

Dự kiến, tàu sẽ rời cảng Khánh Hội vào 10h ngày 27/10, tiếp tục hải trình đến Manila (Philippines).