Tàu Hải quân Hoàng gia Anh thăm TP.HCM nhân kỷ niệm 15 năm đối tác chiến lược Việt – Anh

Tàu mang theo khoảng 185 sĩ quan, hạ sĩ quan và thủy thủ đoàn, được trang bị nhiều loại vũ khí hiện đại cùng hệ thống tác chiến tiên tiến.

Theo Tổng lãnh sự quán Anh tại TP.HCM, chuyến thăm của tàu HMS Richmond diễn ra vào thời điểm Việt Nam và Vương quốc Anh kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác Chiến lược, thể hiện cam kết thiết lập quan hệ ngoại giao, trong đó hợp tác về an ninh, quốc phòng đang ngày càng được củng cố và phát triển,.

Thượng tá Phan Anh Tuấn, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân, chủ trì lễ đón tàu

Sĩ quan chỉ huy tàu HMS Richmond, Trung tá Richard Kemp cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng được đến thăm TP.HCM. Chuyến thăm này không chỉ là cơ hội để chúng tôi tăng cường hợp tác với các đối tác Việt Nam mà còn nhấn mạnh cam kết không ngừng của Vương quốc Anh trong việc thúc đẩy ổn định và an ninh toàn cầu ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương".

Lễ đón tàu tại Cảng Nhà Rồng - TP.HCM vào chiều 22/9

Trong thời gian lưu lại cảng Nhà Rồng – TP.HCM, thủy thủ đoàn sẽ chào xã giao lãnh đạo UBND TP, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và Bộ Tư lệnh Quân khu 7; đồng thời tổ chức trao đổi chuyên môn nhằm tăng cường trao đổi nghiệp vụ và hợp tác huấn luyện.

Các đại biểu tham quan Tàu HMS Richmond

Được biết, chuyến thăm cảng Sài Gòn tại TP.HCM nằm trong đợt triển khai kéo dài 8 tháng của Richmond và thủy thủ đoàn, kết thúc vào cuối năm. Việc di chuyển qua khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, bao gồm cả Biển Đông, giúp tàu và thủy thủ đoàn trực tiếp trải nghiệm điều kiện hoạt động thực tế: từ môi trường địa chính trị phức tạp đến nhiệt độ cao ảnh hưởng đến khả năng vận hành sonar.