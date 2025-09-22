Tàu Hải quân Hoàng gia Anh thăm TP.HCM nhân kỷ niệm 15 năm đối tác chiến lược Việt – Anh

Ngọc Xuân/VOV-TP.HCM| 22/09/2025 19:53

Chiều 22/9, Lễ đón tàu tuần tra xa bờ của Hải quân Hoàng gia Anh HMS Richmond diễn ra tại cảng Nhà Rồng, TP.HCM, do Thượng tá Phan Anh Tuấn, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân, chủ trì. Cùng dự có đại diện UBND TP.HCM, Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), Quân khu 7.

Tàu mang theo khoảng 185 sĩ quan, hạ sĩ quan và thủy thủ đoàn, được trang bị nhiều loại vũ khí hiện đại cùng hệ thống tác chiến tiên tiến.

Theo Tổng lãnh sự quán Anh tại TP.HCM, chuyến thăm của tàu HMS Richmond diễn ra vào thời điểm Việt Nam và Vương quốc Anh kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác Chiến lược, thể hiện cam kết thiết lập quan hệ ngoại giao, trong đó hợp tác về an ninh, quốc phòng đang ngày càng được củng cố và phát triển,.

tau hai quan hoang gia anh tham tp.hcm nhan ky niem 15 nam doi tac chien luoc viet anh hinh anh 1
Thượng tá Phan Anh Tuấn, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân, chủ trì lễ đón tàu

Sĩ quan chỉ huy tàu HMS Richmond, Trung tá Richard Kemp cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng được đến thăm TP.HCM. Chuyến thăm này không chỉ là cơ hội để chúng tôi tăng cường hợp tác với các đối tác Việt Nam mà còn nhấn mạnh cam kết không ngừng của Vương quốc Anh trong việc thúc đẩy ổn định và an ninh toàn cầu ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương".

tau hai quan hoang gia anh tham tp.hcm nhan ky niem 15 nam doi tac chien luoc viet anh hinh anh 2
Lễ đón tàu tại Cảng Nhà Rồng - TP.HCM vào chiều 22/9

Trong thời gian lưu lại cảng Nhà Rồng – TP.HCM, thủy thủ đoàn sẽ chào xã giao lãnh đạo UBND TP, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và Bộ Tư lệnh Quân khu 7; đồng thời tổ chức trao đổi chuyên môn nhằm tăng cường trao đổi nghiệp vụ và hợp tác huấn luyện.

tau hai quan hoang gia anh tham tp.hcm nhan ky niem 15 nam doi tac chien luoc viet anh hinh anh 3
Các đại biểu tham quan Tàu HMS Richmond

Được biết, chuyến thăm cảng Sài Gòn tại TP.HCM nằm trong đợt triển khai kéo dài 8 tháng của Richmond và thủy thủ đoàn, kết thúc vào cuối năm. Việc di chuyển qua khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, bao gồm cả Biển Đông, giúp tàu và thủy thủ đoàn trực tiếp trải nghiệm điều kiện hoạt động thực tế: từ môi trường địa chính trị phức tạp đến nhiệt độ cao ảnh hưởng đến khả năng vận hành sonar.

HMS Richmond là tàu hộ vệ chống ngầm (Type 23), mang số hiệu F239, là chiếc thứ 10 trong loạt 16 tàu lớp 23 "Duke" của Hải quân Hoàng gia Anh. Tàu được đặt theo tên Công quốc Richmond, một danh hiệu cao quý và lâu đời của Vương quốc Anh. 

HMS Richmond được đóng bởi Công ty Swan Hunter (Anh) và được đưa vào hoạt động năm 1995. Tàu tích hợp nhiều hệ thống vũ khí hiện đại, có khả năng tác chiến đa nhiệm, từ chống tàu mặt nước, chống ngầm, tấn công mặt đất hay thực hiện các nhiệm vụ chống tội phạm ma túy, cướp biển.

tau hai quan hoang gia anh tham tp.hcm nhan ky niem 15 nam doi tac chien luoc viet anh hinh anh 4
Tàu HMS Richmond đang cập cảng Nhà Rồng
Theo vov.vn
https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/tau-hai-quan-hoang-gia-anh-tham-tphcm-nhan-ky-niem-15-nam-doi-tac-chien-luoc-viet-anh-post1231952.vov
Copy Link
https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/tau-hai-quan-hoang-gia-anh-tham-tphcm-nhan-ky-niem-15-nam-doi-tac-chien-luoc-viet-anh-post1231952.vov
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Tin đối ngoại
            Tàu Hải quân Hoàng gia Anh thăm TP.HCM nhân kỷ niệm 15 năm đối tác chiến lược Việt – Anh
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO