Tàu du lịch chống chìm lật 'bất chấp mọi thời tiết' ở vịnh Hạ Long liệu có thật?

Thông tin sắp tới, vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh sẽ có tàu du lịch thiết kế hai thân, chia nhiều khoang kín nước và hệ thống đáy hai lớp tăng khả năng an toàn, chống chìm lật trong mọi điều kiện thời tiết gây chú ý với nhiều ý kiến gây tranh cãi. Liệu có con tàu nào có khả năng chống chìm lật trong mọi điều kiện thời tiết?

Để tìm hiểu rõ hơn về thông tin này, PV VietNamNet đã liên hệ lãnh đạo Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận, chủ đầu tư chiếc tàu này.

Đại diện công ty cho biết, chiếc tàu có tổng mức đầu tư hơn 60 tỷ đồng, dự kiến khai thác thương mại từ quý 1/2026, phục vụ tuyến “hành trình di sản” trên vịnh Hạ Long.