Tàu du lịch chở khoảng 3.000 người mất điện, trôi dạt nhiều tiếng giữa đại dương

Bên cạnh đó, do mất điện, tốc độ tàu cũng bị giảm xuống còn khoảng 1–2 hải lý/giờ, thấp hơn nhiều so với tốc độ bình thường khoảng 24 hải lý/giờ. Con tàu khổng lồ gần như chỉ "trôi dạt tự do" suốt 3 giờ đồng hồ giữa đại dương, theo Cruise Hive.

Máy phát điện khẩn cấp của tàu được kích hoạt theo thiết kế nhưng chỉ đủ để duy trì các hệ thống thiết yếu, bao gồm đèn chiếu sáng khẩn cấp, phát hiện cháy và đảm bảo thông tin liên lạc.