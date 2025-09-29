Tàu chìm ở khu neo đậu tránh bão Bualoi, 9 người mất tích

Ngày 29/9, Ban Chỉ huy BĐBP Quảng Trị thông tin, tối 28/9, khoảng 23h30, 2 tàu cá BV-92756-TS và BV-92754-TS với 13 thuyền viên neo đậu tại bờ Bắc tổ dân phố Xuân Lộc, phường Bắc Gianh, bất ngờ bị đứt dây neo và trôi tự do. 4 thuyền viên đã bơi vào bờ an toàn, 9 người còn lại đang mất tích.

4 thuyền viên bơi vào bờ, được Hải đội Biên phòng 1 chăm sóc gồm: Nguyễn Trọng Chí (SN 1975, ở Hòn Đất, Kiên Giang cũ); Sa Lê (Hiếu) (SN 1989, ở Đa Phú, An Giang); Trần Quốc Chung (SN 1985, ở Diễn Châu, Nghệ An) và Đồng Văn Thành (SN 1985, ở tỉnh Thanh Hóa).

9 thuyền viên mất tích hiện chưa có đủ thông tin cụ thể. Trong đó, có 2 thuyền trưởng gồm ông Năm (thuyền trưởng tàu cá BV 92754, ở tỉnh Kiên Giang cũ); ông Thọ (thuyền trưởng tàu cá BV 92754 ở xã Long Hải, TPHCM)