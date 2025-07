Tàu chiến bọc thép Nga: Công nghệ cổ điển thành lợi thế?

Dù không thể so sánh với các phương tiện cơ giới hiện đại như xe tăng T-14 Armata, nhưng Yenisey vẫn là một giải pháp linh hoạt, mang tính tạm thời trong hoàn cảnh Nga đang thiếu hụt trang thiết bị tối tân.

Quân bài chiến lược lộ nguy cơ

Tại Donbass, tàu Yenisey được dùng để tiếp tế đạn, nhiên liệu, phụ tùng cho tiền tuyến, đặc biệt cho Nhóm tác chiến Trung tâm; Trinh sát tuyến đường sắt, phát hiện phá hoại và sửa chữa khẩn cấp đoạn đường bị phá hoại, giữ cho mạng lưới hậu cần không bị gián đoạn.

Tàu chiến bọc thép Yenisey có thể yểm trợ hỏa lực với pháo 30mm. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Việc triển khai Yenisey cho thấy vai trò quan trọng của đường sắt trong chiến lược quân sự Nga, trái ngược với Ukraine, vốn phụ thuộc nhiều vào đường bộ, UAV và viện trợ phương Tây.

Trong cuộc diễn tập gần đây, Yenisey thể hiện khả năng phối hợp với tốt với xe tăng T-90, pháo tự hành Msta-S và xe bọc thép chở quân.

Tàu có thể yểm trợ hỏa lực với pháo 30mm khi cần. Tuy nhiên, khả năng phối hợp linh hoạt bị giới hạn nghiêm trọng do tuyến đường cố định – yếu hơn so với các nền tảng cơ động như BMP-3 hay M2 Bradley do Mỹ viện trợ cho Ukraine.

Không những thế, Yenisey cũng bộc lộ nhiều hạn chế và nguy cơ tiềm tàng trước hoả lực Ukraine. Nó dễ bị tấn công do di chuyển theo tuyến cố định, dễ bị UAV, tên lửa và đặc nhiệm Ukraine phục kích. Giáp tàu không chịu nổi đòn đánh từ tên lửa Javelin, HIMARS, hay các UAV cảm tử Bayraktar.