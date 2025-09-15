Tất tần tật về Nguyễn Thị Yến Nhi - Tân Miss Grand Vietnam: Body nóng bỏng, từng bị Quế Anh đánh bại, học vấn thế nào?

Cô chuộng phong cách nóng bỏng, khoe sắc vóc gợi cảm

Ít ai biết rằng trước khi đăng quang, Yến Nhi từng thử sức ở Miss Grand Vietnam 2024 nhưng chỉ dừng lại ở Top 15. Thất bại trước Hoa hậu Quế Anh năm ấy không làm cô nản lòng mà trở thành động lực để trở lại ở mùa 2025 với sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn về hình thể, kỹ năng trình diễn và ngôn ngữ. Trong suốt hành trình năm nay, Yến Nhi liên tục ghi điểm ở các vòng thi phụ, cho thấy sự tiến bộ rõ rệt sau một năm rèn luyện. Cô cũng nhiều lần thể hiện khả năng thuyết trình song ngữ lưu loát, phong thái tự tin và mạch lạc – yếu tố quan trọng cho một đại diện sắc đẹp quốc tế.

Trong hồ sơ đăng ký dự thi, Yến Nhi cũng chia sẻ lý do quyết định trở lại Miss Grand Vietnam 2025: "Đến với Miss Grand Vietnam năm nay, tôi mong muốn tiếp tục vượt qua giới hạn của bản thân, trưởng thành hơn qua từng vòng thi và lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại: bản lĩnh, trí tuệ và giàu lòng nhân ái. Từng lọt vào Top 15 Miss Grand Vietnam 2024, Top 5 Miss Fashion và Top 5 Grand Voice Award, tôi không xem cuộc thi chỉ là một sân chơi sắc đẹp mà còn là hành trình để tôi kể câu chuyện của mình – một cô gái xuất thân từ miền Trung, luôn nỗ lực học tập, làm việc và đam mê quảng bá văn hóa dân tộc.

Thông qua cuộc thi, tôi hy vọng sẽ truyền cảm hứng đến các bạn trẻ – đặc biệt là những ai có hoàn cảnh giống tôi - rằng chỉ cần đủ quyết tâm, bạn hoàn toàn có thể bước ra ánh sáng và tạo nên giá trị riêng cho mình. Đồng thời, tôi cũng muốn tận dụng hình ảnh của mình để quảng bá văn hóa Việt Nam, đặc biệt là giá trị của các sản phẩm lưu niệm truyền thống từ cộng đồng dân tộc thiểu số – điều tôi đã và đang theo đuổi qua các hoạt động nghiên cứu và học tập".