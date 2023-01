Tất cả thành viên không tái ký, MOMOLAND chính thức tan rã

Chúng tôi vô cùng cảm ơn các thành viên MOMOLAND đã trở thành nghệ sĩ trong công ty chúng tôi suốt 7 năm qua và chúng tôi hứa sẽ cổ vũ cho tương lai của các thành viên một cách chân thành. Xin các bạn hãy luôn giữ tình yêu và sự ủng hộ đến sáu thành viên và chuẩn bị cho những khởi đầu mới của họ.

Cảm ơn các bạn."

MOMOLAND ra mắt vào tháng 11/2016 với album đầu tay Welcome To Momoland. Nhóm được lựa chọn thông qua chương trình thực tế do Mnet sản xuất - Finding Momoland. Đội hình ban đầu của nhóm có 6 thành viên, sau trải qua nhiều sự thay đổi và có khi lên tới 9 người.