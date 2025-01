Tất bật chuẩn bị Hội hoa xuân Tết Ất Tỵ tại công viên Tao Đàn

Những ngày này, tại công viên Tao Đàn tấp nập chuẩn bị cho lễ Hội hoa xuân. Nhiều loài hoa và tiểu cảnh độc đáo được các nghệ nhân thiết kế tỉ mỉ, hứa hẹn mang sắc xuân cho người dân thưởng lãm. Công viên Tao Đàn (quận 1) là một trong những địa điểm nổi bật tại TPHCM trong dịp Tết Nguyên đán. Mỗi năm, vào thời điểm này, không khí tại đây trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết, nhân công làm việc liên tục để chuẩn bị Hội hoa xuân nhằm phục vụ cho người dân vui chơi, thưởng lãm. Tại cổng phía đường Nguyễn Thị Minh Khai được thiết kế hoa sen và gia đình rắn, biểu trưng cho đoàn viên, an khang, thịnh vượng. Điểm nhấn năm nay là "Ngõ Trầm", không gian nghệ thuật trưng bày bộ sưu tập lan trầm rồng đỏ độc đáo, kết hợp ánh sáng và màn sương, dẫn lối du khách đến Đền thờ Vua Hùng. Những ngày này, không khí tất bật bao trùm công viên Tao Đàn khi các công nhân gấp rút hoàn thiện các tiểu cảnh hoa, từ khung sắt, giàn hoa trên cao đến nhà hoa rực rỡ. Hội hoa Xuân TPHCM 2025 được thiết kế hài hòa giữa sắc xuân rực rỡ và tinh thần dân tộc với hình tượng sen thanh tao và gia đình rắn trong giỏ hoa, biểu trưng cho đoàn viên, an khang, thịnh vượng. Phía bên ngoài công viên được dựng hàng rào, các tấm bảng hiệu chào đón mùa Xuân năm 2025. Hiện tại, công viên hạn chế người ra vào tại khu vực thi công. Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, một số tiểu cảnh đã được lắp đặt hoàn thiện. Hội hoa xuân năm nay hứa hẹn sẽ mang đến không gian nghệ thuật sống động phục vụ người dân và du khách. Ngoài tính thẩm mỹ, tiểu cảnh gia đình rắn trong giỏ hoa cũng mang ý nghĩa tượng trưng cho sự thông minh, nhanh nhẹn và khéo léo. Bên cạnh đó, cổng Hội hoa xuân Tao Đàn phía đường Trương Định nổi bật với cánh sen cách điệu, khóm hoa tươi mới và đôi linh vật năm Ất Tỵ, dẫn lối vào không gian Trường Sơn hùng vĩ. Việc trang trí và chuẩn bị cho Hội hoa xuân không chỉ mang lại vẻ đẹp cho công viên mà còn thể hiện nét văn hóa truyền thống của người Việt trong việc đón Tết. Nơi đây sẽ trở thành điểm hẹn lý tưởng cho các gia đình, bạn bè cùng nhau thưởng thức không khí xuân và chào đón năm mới. Theo đó, hội hoa Xuân TPHCM lần thứ 45 sẽ diễn ra từ ngày 24/1 đến 2/2/2025 tại Công viên Tao Đàn với chủ đề ''Non sông gấm hoa, vui xuân thái hòa''. Giá vé vào cửa là 30.000 đồng cho người lớn, trẻ em dưới 1m2 sẽ được miễn phí vé vào cổng.