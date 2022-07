Tập thể dục vào buổi sáng hay buổi tối giảm mỡ bụng nhiều hơn?

Các khảo sát trước đây ghi nhận thời điểm tập thể dục có thể đóng một vai trò quan trọng trong quá trình giảm cân và hiệu quả làm việc.



Giờ đây, theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Frontiers in Physiology, thời điểm tập có thể tác động khác nhau tùy thuộc vào giới tính.



Các nhà khoa học đã nghiên cứu 56 người đàn ông và phụ nữ, từ 25 đến 55 tuổi, trong 12 tuần để xác định khi nào tập thể dục hiệu quả nhất. Chương trình do Tiến sĩ Paul J Arciero, Đại học Skidmore (Mỹ) cùng với các đồng nghiệp thực hiện.

Ảnh minh họa: NDTV

Những người tham gia tập luyện 4 ngày một tuần, mỗi ngày có một bài tập khác nhau, kéo dài 1 tiếng.



Nhóm buổi sáng tập trong khoảng thời gian từ 6h30 tới 8h30, nhóm buổi tối tập từ 18h tới 20h.



Tiến sĩ Arciero cho biết, mặc dù dinh dưỡng không phải là trọng tâm chính của nghiên cứu nhưng những người tham gia đã tuân theo chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt trong 12 tuần.



Ban đầu, một số người từng tập nhiều hơn 4 ngày/tuần thấy miễn cưỡng khi phải cắt giảm thời gian tập luyện. Nhưng họ dần nhận thấy hiệu suất của mình được cải thiện. Tiến sĩ Arciero nói: “Họ nghiệm ra, điểm mấu chốt là chất lượng tập luyện chứ không phải số lượng buổi tập”.



Cuối cùng, đối với phụ nữ, tập thể dục buổi sáng giúp giảm mỡ toàn thân và mỡ bụng, giảm huyết áp và cải thiện sức mạnh cơ bắp phần dưới cơ thể. Trong khi đó, tập buổi tối giúp nữ giới có tâm trạng tốt cũng như cải thiện sức mạnh, độ bền của phần trên cơ thể.



Tiến sĩ Aciero giải thích: “Lý do có thể khiến phụ nữ giảm mỡ toàn thân và mỡ bụng khi tập buổi sáng là cơ thể đang ở trạng thái nội tiết tố thuận lợi hơn (mức insulin thấp hơn), hỗ trợ đốt cháy chất béo trong cơ thể”.



Trong khi đó, tập thể dục buổi tối liên quan đến việc xây dựng sức mạnh và cơ bắp. Điều này góp phần cải thiện tâm trạng tổng thể vì đó là tác nhân giảm căng thẳng vào cuối ngày cho cả phụ nữ và nam giới.



Cả hai nhóm nam giới tập sáng và tối đều có những hỗ trợ về tâm trạng và hoạt động thể chất, đồng thời giảm cả lượng mỡ toàn thân và vùng bụng. Nhưng tập tối tác động lớn hơn trong việc hạ huyết áp, giảm mệt mỏi và kích thích quá trình oxy hóa chất béo so với tập sáng.



Tiến sĩ Aciero bổ sung, cơ thể và trái tim được chuẩn bị tốt hơn cho việc tập thể dục vào cuối ngày so với sáng sớm do một số yếu tố trao đổi chất ở nam giới. Đây là lý do tập thể dục buổi tối tăng cường sức khỏe tim mạch và giảm huyết áp.