Tập thể dục ngoài trời rét không những không tốt mà còn nguy hiểm đến tính mạng, cần bỏ ngay

Điều trị cho bệnh nhân tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Lão khoa Trung ương.

Còn tại Khoa Tim mạch can thiệp – Ngoại, Bệnh viện Lão khoa Trung ương, thời điểm này bệnh nhân gia tăng khoảng 30% so với ngày thường. BS. Nguyễn Minh Đức – Phó Trưởng khoa Tim mạch can thiệp – Ngoại cảnh báo, khi thời tiết thay đổi đột ngột, người dân dễ mắc bệnh về đột quỵ não, đột quỵ tim. Do đó việc bảo vệ sức khỏe rất quan trọng bằng cách giữ ấm cơ thể, giữ ấm nhà cửa, không đi tập thể dục quá sớm, ăn uống đủ chất tăng sức đề kháng…

“Chúng tôi khuyến cáo người dân không nên tập thể dục ngoài trời trong thời tiết rét đậm như hiện nay. Vì khi trời lạnh, các mạch máu bị co lại, đẩy huyết áp tăng cao là nguy cơ dẫn đến nhiều bệnh nguy hiểm, điển hình là đột quỵ. Người cao tuổi thường dậy sớm thì có thể vận động đi lại trong nhà, quét nhà, pha trà… là những vận động nhẹ nhàng phù hợp với lứa tuổi và thời tiết hiện nay” – BS. Đức khuyến cáo.

Theo các bác sĩ, có nhiều yếu tố liên quan đến đột quỵ gồm bệnh tăng huyết áp, bệnh lý chuyển hóa như đái tháo đường, béo phì, tăng mỡ máu, hút thuốc, lối sống ít vận động, không lành mạnh, làm việc căng thẳng... Đây đều là bệnh lý thường gặp ở người cao tuổi.