Tập thể dục có nên đeo khẩu trang?

Trong tình hình dịch phức tạp các bác sĩ khuyến cáo người dân nên chú ý hơn khi đeo khẩu khi tập thể dục - Ảnh: BSCC

Theo bác sĩ CK2 Huỳnh Tấn Vũ – Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, cơ sở 3 - cho biết một trong con đường lây lan chính của COVID-19 đó là qua các giọt bắn từ đường hô hấp khi chúng ta nói chuyện, hát, ho hoặc hắt hơi. Virus có thể lây lan bởi những người không có triệu chứng, có nghĩa là một số người có thể bị lây nhiễm nhưng họ không hề biết.

Đó là một trong những lý do tại sao giữ khoảng cách rất quan trọng để phòng ngừa COVID-19. Nhưng không phải lúc nào bạn cũng có thể giữ khoảng cách với những người khác ở những nơi công cộng đông người, đó là lý do tại sao nên sử dụng khẩu trang ở những nơi như vậy để bảo an toàn, ngay cả với mục đích là tập thể dục vẫn phải đeo khẩu trang, để bảo vệ người khác và bảo vệ chính bản thân mình.

Có thể ngất xỉu

Trong lúc tập thể dục, cơ thể tăng nhu cầu trao đổi khí, đòi hỏi lượng oxy nhiều hơn, nhịp thở tăng nên việc đeo khẩu trang, đặc biệt là các loại khẩu trang chuyên dụng hay khẩu trang quá dày sẽ ảnh hưởng đến luồng không khí khi con người hít thở.