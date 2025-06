Tập mở màn 'Em xinh say hi' bị chê sến

Bên cạnh những điểm sáng, Em xinh say hi tập 1 vẫn tồn tại một số hạn chế. Một số khán giả cho rằng chất lượng hình ảnh chưa đồng đều, có đoạn mờ, thiếu sắc nét, ảnh hưởng đến trải nghiệm xem. Nhiều người cũng góp ý nên chèn tên thí sinh khi biểu diễn, kết hợp lời bài hát để khán giả dễ theo dõi và nhớ mặt.

Phần giao lưu với diễn viên Nguyễn Đình Mạnh trong thử thách “Phòng tĩnh” cũng gây tranh cãi. Câu nói “Chúc mừng em đã thắng đời 1-0 vì bốc được trúng anh…” được cho là sáo rỗng, gượng gạo và khiến người xem “nổi da gà”.

Dù chỉ xuất hiện ngắn để tạo không khí, nhưng “mảng miếng” này bị đánh giá là thiếu duyên, làm giảm tinh thần của chương trình. Nguyễn Đình Mạnh từng được biết đến qua vai tổng tài trong phim ngắn Mẹ lao công học yêu, nhưng cũng từng vấp phải nhiều chỉ trích vì kịch bản “ô dề”.

Dù vẫn còn vài chi tiết cần tinh chỉnh, không thể phủ nhận Em xinh say hi đã có màn ra mắt ấn tượng, tạo hiệu ứng tốt và hứa hẹn trở thành “món ăn giải trí” mùa hè, tiếp nối sức hút từ Anh trai say hi.

Chương trình quy tụ 30 nghệ sĩ trẻ nổi bật như LyLy, Miu Lê, Pháo, Juky San, Quỳnh Anh Shyn, Phương Ly, Châu Bùi, Phương Mỹ Chi, Bích Phương, Bảo Anh, Hoàng Duyên, Tiên Tiên, Orange, Han Sara…