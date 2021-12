Tập huấn đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến lĩnh vực TN&MT

Hội thảo nằm trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ xây dựng và thực hiện Kế hoạch quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu của Việt Nam” (NAP-GCF), nhằm hướng dẫn nội dung đánh giá tác động, tính dễ bị tổn thương, rủi ro, tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu cho lĩnh vực tài nguyên và môi trường cho cácđại biểu đến từ các đơn vị trong các Bộ TN&MT, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục, Y tế...và các Sở TN&MT ở các tỉnh phía Bắc.

Việc xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giúp sử dụng hiệu quả nguồn lực, tăng cường khả năng quản lý, điều phối về tài chính và kỹ thuật, tránh sự chồng chéo, trùng lặp Đồng thời, thúc đẩy quá trình tham gia của cộng đồng, khối doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế trong việc thực hiện các mục tiêu thích ứng trong Đóng góp do quốc gia tự quyết định, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Trong khuôn khổ hoạt động của dự án, nội dung đánh giá rủi ro khí hậu và tính dễ bị tổn thương cho các lĩnh vực ưu tiên là một nhiệm vụ quan trọng nhằm phân tích tác động tiềm tàng của biến đổi khí hậu đối với các lĩnh vực ưu tiên, tạo cơ sở để đề xuất các giải pháp thích ứng với những tác động bất lợi gây nên bởi biến đổi khí hậu.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe hướng dẫn đánh giá tác động, tính dễ tổn thương, rủi ro, tổn thất và thiệthại do biến đổi khí hậu.

Ông Phạm Văn Sỹ, Viện Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu cho biết,đánh giá tác động của biến đổi khí hậu là việc xác định mức độ ảnh hưởng do biến đổi khí hậu đến hệ thống tự nhiên, kinh tế, xã hội trong một phạm vi không gian và thời gian xác định.Để nhận diện và sàng lọc các ảnh hưởng do biến đổi khí hậu, phảidựa vào thông tin, dữ liệu khí tượng thuỷ văn như: Kịch bản biến đổi khí hậu cập nhật do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố; Thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng, thủy văn, hải văn và các hiện tượng cực đoan liên quan trong quá khứ và hiện tại; Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.