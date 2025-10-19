Tập đoàn xa xỉ phẩm Kering sắp bán mảng làm đẹp cho L'Oreal với giá 4 tỷ USD

Tập đoàn xa xỉ phẩm Kering (Pháp), chủ sở hữu thương hiệu thời trang Gucci, đang tiến gần đến khả năng bán mảng làm đẹp cho L’Oreal, theo hai nguồn tin thân cận.

Một trong các nguồn tin xác nhận rằng thương vụ có thể trị giá khoảng 4 tỷ USD, phù hợp với thông tin trước đó do Wall Street Journal (WSJ) đăng tải - đơn vị đầu tiên đưa tin về diễn biến này.

Theo WSJ, tập đoàn mỹ phẩm lớn nhất thế giới L’Oreal dự kiến sẽ mua lại thương hiệu nước hoa cao cấp Creed và giành quyền phát triển các sản phẩm làm đẹp gắn với nhiều nhãn hiệu thời trang thuộc sở hữu của Kering như Bottega Veneta, Balenciaga và Alexander McQueen. Thỏa thuận có thể được công bố vào tuần tới.