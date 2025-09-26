Tập đoàn Trung Quốc ra mắt mẫu xe 'nhái' Rolls-Royce Cullinan gây tranh cãi

Sau nhiều tuần công bố hình ảnh mô phỏng dựng bằng Al, Dreame cuối cùng đã giới thiệu chiếc xe thực sự đầu tiên của hãng. Mẫu SUV chưa được đặt tên của tập đoàn công nghệ Trung Quốc này như một bản sao của Rolls-Royce Cullinan, thậm chí giữ nguyên chi tiết cửa sau mở ngược.

Chiếc xe bản sao của Cullinan (bên trái) và Rolls-Royce Cullinan (bên phải)

Dreame đã cố gắng tạo điểm nhấn bằng cách loại bỏ cột B, nhưng điều này khiến nhiều người nghi hoặc về sự ảnh hưởng của nó đến an toàn khi xe bị va chạm.