Tập đoàn Sơn Hải phản hồi thông tin 'sai phạm tại dự án 500 tỉ đồng' ở Quảng Trị

Đến thời điểm thanh tra, dự án đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật và đang thi công nhà ở để bán trên 51 lô đất với diện tích hơn 9.901 m2

Sáng 4-11, Tập đoàn Sơn Hải đã phát đi thông cáo chính thức trên Fanpage, phản hồi thông tin một số cơ quan truyền thông đăng tải về việc "Thanh tra nêu sai phạm tại dự án 500 tỉ đồng của Tập đoàn Sơn Hải" tại tỉnh Quảng Trị.

Theo Tập đoàn Sơn Hải, dự án khu nhà ở thương mại phía Tây Nam đường Lý Thánh Tông (đoạn từ đường F325 đến đường Trương Phúc Phấn, phường Đồng Thuận) là dự án của tỉnh, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; Sơn Hải chỉ là đơn vị trúng thầu thực hiện, chứ không phải là dự án của tập đoàn này như một số thông tin đã nêu.

Liên quan nội dung kết luận thanh tra, Tập đoàn Sơn Hải cho biết số tiền nộp thừa trong quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng chỉ 10,1 triệu đồng, chứ không phải 10 tỉ đồng như một thông tin.