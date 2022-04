Tập đoàn Sơn Hà đẩy mạnh phát triển bất động sản công nghiệp

Với vị trí thuận lợi nằm tại nút giao Kim Long đường Cao tốc Nội Bài – Lào Cai, từ Tam Dương, việc giao thương với các khu vực nhanh chóng và thuận tiện thông qua các tuyến đường hiện đại: cách sân bay Nội bài 20 km, cách Cảng Hải Phòng 180 km, cách thành phố Vĩnh Yên 10 km,…

Theo Báo cáo đánh giá của HĐQT, năm 2021, tổng doanh thu của Tập đoàn Sơn Hà tăng 130,5% so với cùng kỳ năm trước và 121% so với kế hoạch đã đề ra. Lợi nhuận sau thuế tăng 152,7% so với cùng kỳ năm trước và đạt 75,9% so với kế hoạch. Lý giải điều này, đại diện lãnh đạo Sơn Hà cho biết doanh thu từ các sản phẩm ống inox và các ngành hàng mới tăng trưởng mạnh, tuy nhiên, giá vật tư tăng cao do những khó khăn của chuỗi cung ứng toàn cầu dẫn đến giá vốn tăng và lợi nhuận gộp giảm.

Mục tiêu và những kế hoạch trong năm 2022