Tập đoàn Italy lập trung tâm nghiên cứu thiết bị vệ tinh tầm thấp tại Việt Nam

Sự phát triển này là bước tiếp theo trong quá trình hợp tác lâu dài giữa Temix và PTIT, vốn đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ đào tạo ngành kỹ thuật viễn thông. Hợp tác lần này cũng bao gồm việc tài trợ học bổng cho sinh viên Việt Nam theo học chương trình đào tạo nâng cao tại Đại học Catania của Italy, nơi cả hai đơn vị duy trì hợp tác học thuật.

Trung tâm mới sẽ đóng vai trò nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế của Tập đoàn Temix trong các lĩnh vực viễn thông và hàng không vũ trụ. Trung tâm sẽ cung cấp các dịch vụ thiết kế liên ngành tiên tiến dành cho các khách hàng tổ chức và doanh nghiệp tại thị trường châu Á và Trung Đông.