Tập đoàn AEON hỗ trợ 4,6 tỷ đồng cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi và Matmo

Buổi trao tặng có sự hiện diện của bà Trương Thị Bích Hạnh - Ủy viên BTV Thành ủy , Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Trưởng Ban vận động cứu trợ; ông Phan Hồng Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Phó Trưởng Ban vận động cứu trợ; Bà Dương Thị Huyền Trâm, Trưởng ban Công tác xã hội Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam ông Tezuka Daisuke - Thành viên Ban điều hành Tập đoàn, Trưởng Đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam, kiêm Tổng Giám đốc AEON Việt Nam, cùng đại diện các công ty Thành viên trong Tập đoàn tại Việt Nam.

Khoản hỗ trợ 4,6 tỷ đồng đến từ Quỹ AEON 1% (được thành lập từ năm 1989 với mục tiêu hướng đến phát triển các sáng kiến vì cộng đồng) và các Công ty thành viên thuộc Tập đoàn AEON tại Việt Nam cùng đội ngũ nhân viên đóng góp, nhằm giúp người dân tái thiết và ổn định cuộc sống.

Trong đó, phần đóng góp từ Quỹ AEON 1% với tổng trị giá 50.000 USD (tương đương 1.305.600.000 đồng), các công ty thành viên trong Tập đoàn AEON tại Việt Nam cùng đội ngũ nhân viên chung tay ủng hộ thông qua công đoàn tại từng cơ sở với tổng trị giá 1.305.600.000 đồng (tương đương khoảng 50.000 USD). Bên cạnh đó, AEON Việt Nam gửi tặng thêm hàng ngàn sản phẩm với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng (chăn, mền, khăn) nhằm hỗ trợ người dân tái ổn định đời sống.